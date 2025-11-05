لماذا ينصح خبراء بتغطية زجاج السيارة الأمامي في الأجواء الباردة؟

برلين - (د ب أ):

مع حلول فصل الشتاء، يصبح الصقيع جزءًا من الواقع اليومي لقائدي السيارات. ويمثل غطاء الزجاج الأمامي حلا عمليا لحماية الزجاج من طبقات الماء والصقيع الرقيقة ويوفر وقتا وجهدا في الصباح.

وأوضحت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أن غطاء الزجاج الأمامي يعد وسيلة بسيطة وفعالة لحماية الزجاج من الصقيع، كما أن طريقة تركيبه سهلة؛ حيث عادة ما يتم تثبيته عبر بسطه على الزجاج وتثبيته في الأبواب.

وكبديل يمكن تثبيته باستخدام مغناطيسات على السقف أو غطاء المحرك، غير أن فاعلية النماذج المغناطيسية تعتمد على مدى قابلية هيكل السيارة للمغنطة، إذ تحتوي بعض السيارات على أجزاء بلاستيكية غير مغناطيسية.

حماية من خدوش الزجاج

ومن مزايا غطاء الزجاج الأمامي أنه لا حاجة لكشط الزجاج وتنظيفه صباحا، مما يوفر وقتا وجهدا، مع تجنب خدوش الزجاج الدقيقة الناتجة عن الكشط المتكرر، فضلا عن حماية إضافية لمساحات الزجاج والحواف المطاطية من التجمد والتلف.

ومع ذلك، لا يخلو غطاء الزجاج الأمامي من العيوب المتمثلة في صعوبة التركيب في حال الرياح القوية أو الأبواب المتجمدة، فضلا عن قابلية الانزلاق أو الطيران إذا لم تثبت بإحكام، مع اقتصار الحماية على الزجاج الأمامي دون الجوانب والخلف.

ومع ذلك، يمكن للغطاء عالي الجودة والمصنوع من مواد عازلة وبمقاس مناسب أن يقلل من هذه العيوب بشكل كبير ويوفر راحة ملموسة في الاستخدام اليومي.

مواد عازلة

ويفضل شراء الأغطية متعددة الطبقات أو المصنوعة من مواد عازلة أو ألومنيوم مركب؛ حيث إنها تمنع تسرب البرودة والرطوبة، كما أن الأغطية، التي تثبت في الأبواب أو بالمغناطيس تعد الأكثر أمانا ضد الرياح.

ويتعين أن يغطي غطاء الزجاج الأمامي كامل الزجاج ومنطقة المساحات دون أن يتجاوز الحواف، مع تحمل البرد، ويستحسن أن يتحمل درجات حرارة تصل إلى أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر. ومن الأفضل اختيار غطاء يسهل تركيبه وطيّه وتخزينه في صندوق السيارة.

التنظيف

وفيما يتعلق بالتنظيف، فيكفي غسل الغطاء بماء فاتر وسائل تنظيف لطيف وتركه ليجف تماما قبل إعادة الاستخدام، وذلك لمنع تراكم الاتساخات، التي قد تخدش الطلاء أو الزجاج، فضلا عن ضمان عمر افتراضي أطول.