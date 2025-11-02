لمالكي السيارات القديمة.. كيف تتخلص من الصدأ والتآكل خطوة بخطوة؟

برلين - (د ب أ):

أكدت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أنه يمكن معالجة الصدأ والتآكل بالسيارات من خلال أعمال الصيانة والترميم باستخدام طرق مختلفة مثل الحمامات الكيميائية وغرف الرش المتخصصة.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن هذه الطرق تختلف بحسب حالة السيارة ومدى انتشار الصدأ، وغالبا ما يجمع الخبراء بين تقنيات متعددة لتحقيق أفضل نتيجة.

إزالة الطلاء

وأضافت المجلة أنه عند التعامل مع سيارة كلاسيكية متضررة بشدة، يعتبر الحمام الكيميائي الخيار الأول لإزالة الطلاء.

ويستخدم مزيج من القلويات والماء ومحفزات إزالة الطلاء عند درجة حرارة 80° مئوية لتفكيك طبقة الطلاء كيميائيا وإزالتها بالكامل.

حمام حمض الفسفور

وبعد إزالة الطلاء، إذا ظهرت أجزاء معدنية صدئة، تتم معالجتها باستخدام حمام يحتوي على حمض الفسفور عند 40-50° مئوية، لإزالة الصدأ دون الإضرار بالمعدن، ويمنع الحمض تكوّن بقايا تآكلية.

وهناك بدائل أخرى تشمل استخدام مذيبات متعادلة pH لإزالة الطلاء من الفولاذ والألومنيوم في آن واحد.

طلاء كهربائي كاثودي

وبعد إزالة الطلاء والصدأ، يمكن أن يخضع الهيكل لتقنية الطلاء الكهربائي الكاثودي؛ حيث تغمس السيارة في حمام كهربائي لنقل جزيئات الطلاء المشحونة كهربائيا إلى المعدن، ما يضمن حماية متينة من التآكل.

ومن البدائل الأخرى استخدام الطبقة الأساسية الواقية من الصدأ أو الاستعانة بعملية التجليخ بالرمل أو الصودا للحصول على سطح معدني نظيف وخالٍ من البقايا.

ويتم خلط الماء أثناء عملية التجليخ لتحسين النتائج وتقليل الغبار. ويعد العمل بالصودا فعالا ولطيفا على المعدن، لكنه لا يزيل الصدأ بالكامل، لذا غالبا ما يتبع بمواد كاشطة مثل حبيبات البلاستيك أو الزجاج لمعالجة المناطق المتآكلة. ويفضل تجنب الرمل التقليدي؛ لأنه يترك آثارا على السطح.

وقد تستخدم معاجين كيميائية مزيلة للطلاء للأجزاء، التي لا يمكن وضعها في الحمام الكيميائي أو غرفة الرش، مثل المولد الكهربائي.

ويطبق المعجون بالفرشاة، وبعد دقائق تتفكك طبقات الطلاء، ويمكن بعدها معالجة الصدأ باستخدام فرشاة سلكية دوارة.

ولإزالة الصدأ الطفيف، يمكن استخدام فرشاة فولاذية دوارة على المثقاب أو آلة الصنفرة. ومع ذلك، إذا كان الصدأ عميقا جدا، ستظل بعض البقايا موجودة، وينصح بعدها باستخدام مزيل صدأ.

وتستخدم تقنية التجليخ بالثلج لتنظيف المناطق الحساسة مثل غرف المحرك أو القاعدة السفلية للسيارة؛ حيث يلامس ثاني أكسيد الكربون الصلب بدرجة -78.9° مئوية السطح، ويتحول فجأة إلى غاز، ما يؤدي إلى إزالة الشوائب دون التأثير على بنية المعدن. ويمكن باستخدام هذه الطريقة تنظيف المكونات الكهربائية الحساسة بأمان.

