في هذه الحالة يجب استبدال بطارية السيارة تجنبًا لتوقف السيارة فجأة؟

برلين - (د ب أ):

تعد البطارية من أكثر مكونات السيارة عرضة للأعطال خلال فصل الشتاء.

ولضمان تشغيل السيارة بسهولة في الأجواء الباردة، ينصح خبراء مجلة السيارات (أوتو جاتسيته) الألمانية بإجراء فحص شامل للبطارية قبل بداية الموسم.

وأوضح الخبراء الألمان أنه غالبا ما تظهر علامات ضعف أو تقدم عمر البطارية مع انخفاض درجات الحرارة. لذا يستحسن فحص البطارية 12 فولت في مطلع الشتاء واستبدالها إذا لزم الأمر.

الجهد الكهربائي

ومن يفحص البطارية بنفسه، عليه ألا يُجري القياس مباشرة بعد القيادة، بل الانتظار بضع دقائق. وإذا تراوح الجهد الكهربائي في حالة السكون بين 12.4 و12.7 فولت، فإن البطارية تكون في حالة جيدة.

أما إذا كان الجهد الكهربائي أقل من 12 فولت، فإن ذلك يشير إلى ضرورة الاستبدال.

ويمكن تشغيل الضوء المنخفض أمام جدار أبيض أثناء توقف المحرك. فإذا خفتت الإضاءة بسرعة، فيعد ذلك دليلا على ضعف التيار.

المساعدة من بطارية أخرى

وعند توقف البطارية تماما، يتم تلقي المساعدة من بطارية سيارة أخرى، وذلك بربط القطبين الموجبين (+) في كلا السيارتين بالكابل الأحمر، ثم توصيل القطعة السوداء بالقطب السالب (-) في السيارة المساعدة والطرف الآخر بجزء معدني مكشوف في محرك السيارة المتعطلة.

وبعد ذلك، يتم تشغيل محرك السيارة المساعدة أولا، ثم محرك السيارة المتعطلة. وعند تشغيل المحرك، يُنصح بتشغيل مستهلك طاقة قوي مثل المروحة أو سخان الزجاج الخلفي لتقليل ارتفاع الجهد أثناء فصل الكابلات.

وبعد ذلك، يتم فصل الكابلات بترتيب عكسي: الأسود أولا، ثم الأحمر. وبعد ذلك تكفي جولة قصيرة بالسيارة لإعادة شحن البطارية. وإذا تكررت المشكلة لاحقا، فهذا يعني أن البطارية بحاجة إلى استبدال.

بطارية جديدة

وعند شراء بطارية جديدة، يجب أولا التأكد من متطلبات السيارة الخاصة؛ فالسيارات الحديثة تستهلك طاقة باستمرار بسبب أنظمة الإلكترونيات المتعددة، كما تحتاج السيارات المزوّدة بنظام التشغيل والإيقاف التلقائي (Start/Stop) إلى بطاريات خاصة. وفي حال الشك، يُفضّل الرجوع إلى دليل السيارة.

ويختلف تركيب البطارية باختلاف طراز السيارة وعمرها؛ ففي العديد من الطرازات الحديثة يجب تسجيل البطارية الجديدة في وحدة التحكم الإلكترونية عبر جهاز تشخيص متخصص، وإلا فقد تحدث أخطاء في النظام أو فقدان للبيانات. لذا من الأفضل في هذه الحالات التوجه إلى ورشة صيانة معتمدة.