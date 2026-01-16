إعلان

700 مهندس وثلاثة مصانع… ريد بول يراهن على مشروعه الأكبر لمطاردة الصدارة العالمية

كتب : مصراوي

01:11 م 16/01/2026

فريق ريد بول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ملبورن - (د ب أ):

اعترف رئيس قسم المحركات لدى فريق ريد بول، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بأن آمال الهولندي ماكس فيرستابن في الفوز ببطولة العالم تعتمد على مدى سرعة لحاق الفريق بمنافسيه، حيث يقوم الفريق بتصنيع وحدات الطاقة الخاصة به لأول مرة.

وفي الموسم الماضي، لم يفلح فيرستابن في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم في فئة السائقين للنسخة الخامسة على التوالي، بعدما توج به البريطاني لاندو نوريس، في سباق الجائزة الكبرى الختامي، الذي أقيم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

كانت تلك البطولات مدعومة بمحركات هوندا، لكن ريد بول يخوض الآن تحديا كبيرا يتمثل في تصنيع وحدات الطاقة الخاصة به بالتعاون مع شركة (فورد).

وأقر لوران ميكيس، المدير التقني لريد بول، العام الماضي بأن أمامهم "مهمة شاقة"، لكن رئيس قسم المحركات في ريد بول فورد، بن هودجكينسون، يعتقد أن العمل قد أُنجز لتمكينهم من المنافسة في مقدمة السباق.

وقال هودجكينسون، الذي أمضى ثلاثة أعوام ونصف في قيادة المشروع: "أعمل في هذا المجال منذ 27 عاما، ولذلك يجب أن يكون كل ما أقوم به مدعوما بإيماني بقدرتي على إنجازه".

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): " إذا لم تكن تؤمن بذلك، فلا أعتقد أنك تنتمي إلى هذا المجال".

وتابع: "أعتبر هذا جزءا من مبادئي الشخصية، فأنا أؤمن أنه إذا رأيت مهندسا واثقا من نفسه، فسأريك مهندسا على وشك الخسارة".

وأوضح "ولذلك، لا يمكنك أبدا الاستهانة بمستوى الآخرين. ينبغي عليك دائما أن تفترض أنك متأخر قليلا حتى تبذل قصارى جهدك دائما".

وواصل هودجكينسون حديثه، قائلا: "ما الذي يجعلني واثقا؟ أنا واثق من أن الفريق الذي قمت بتكوينه رائع. إنني على ثقة من أن المرافق التي أنشأناها ستكون معيارا يحتذى به. لكننا ما زلنا في بداية الطريق".

وشدد هودجكينسون "كان يتعين علينا بناء المصانع بينما بدأ الآخرون بتطوير المحركات، لذا أعتقد أننا بدأنا متأخرين. لكنني أعتقد أن الكوادر والمرافق التي نمتلكها أفضل من أي منافس آخر".

وشدد:" لذلك، ترقبوا ما سوف يحدث. هل ساتجاوزهم في السباق الأول؟ لا أعلم. يجب علينا الانتظار لنرى".

وبدأ فريق ريد بول إنتاج وحدات الطاقة من الصفر، حيث استقدم أكثر من 700 شخص للعمل على المشروع، وبنى ثلاثة مصانع.

ويواجه الفريق منافسة شرسة من مصنعين راسخين وذوي خبرة مثل مرسيدس وفيراري وهوندا.

ريد بول سباقات فورمولا-1

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة: ظواهر الفوضى والجهل نتاج حروب الجيل الخامس التي نعيشها منذ
أخبار مصر

توفيق عكاشة: ظواهر الفوضى والجهل نتاج حروب الجيل الخامس التي نعيشها منذ
من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
زووم

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
رجل يصيب طفلته بتلف دماغي دائم.. والسبب لعبة فيديو
علاقات

رجل يصيب طفلته بتلف دماغي دائم.. والسبب لعبة فيديو
منى زكي وأنغام وهند صبري.. النجوم يهنئون ويجز على زواجه
زووم

منى زكي وأنغام وهند صبري.. النجوم يهنئون ويجز على زواجه
نظام الخميني انتهت صلاحيته.. توفيق عكاشة يكشف هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
أخبار مصر

نظام الخميني انتهت صلاحيته.. توفيق عكاشة يكشف هدف الضربة الأمريكية الوشيكة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة