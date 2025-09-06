نوريس الأسرع في التجربة الحرة الثالثة لسباق فورمولا-1 الإيطالي

مونزا - (د ب أ):

سجل البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، اليوم السبت، أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، المقرر إقامته غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وتقام التجربة الرسمية في وقت لاحق من اليوم الأحد في مضمار يعد من الأسرع في روزنامة سباقات فورمولا-1.

وسجل نوريس، الذي سجل أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية، أسرع زمن للفة حيث سجل زمنا بلغ دقيقة و331ر19 ثانية، بفارق 021ر0 ثانية أمام سائق فيراري تشارلز لوكلير، من موناكو.

وجاء متصدر ترتيب فئة السائقين الأسترالي أوسكار بياستري سائق فريق مكلارين، في المركز الثالث متفوقا على بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

ويتصدر بياستري ترتيب فئة السائقين بفارق 34 نقطة أمام نوريس، بعدما توج بلقب سباق جائزة هولندا الكبرى الأحد الماضي، نظرا لأن نوريس اضطر للانسحاب بسبب تسرب الزيت من سيارته.

وجاء البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، الذي تصدر التجربة الحرة الأولى بالأمس، في المركز السابع.

ويخوض هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، سباق مونزا للمرة الأولى مع فريق فيراري، منذ انتقاله إليه مطلع هذا الموسم قادما من مرسيدس، ولكن سيكون عليه التعامل مع عقوبة التراجع لخمسة مراكز على شبكة الانطلاق بعدما فشل في إبطاء السيارة بعد رفع مزدوج للأعلام الصفراء في سباق هولندا.