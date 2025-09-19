فيرستابن يرغب في المشاركة بسباق 24 ساعة

لندن - (د ب أ):

أعرب الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، أمس الخميس، عن رغبته في المشاركة في سباق نوربورجرينج 24 ساعة.

ويعد سباق نوربورجرينج 24 ساعة ضمن مجموعة من السباقات والفعاليات التي تقام على حلبة نوربورجرينج الشهيرة في ألمانيا، ومن أبرزها، والتي تتضمن أيضا سلسلة سباقات التحمل (إن إل إس).

وتوجه بطل العالم أربع مرات إلى الحلبة الألمانية بين سباقي جائزتي إيطاليا وأذربيجان لسيارات فورمولا-1، للحصول على التصريح اللازم لقيادة سيارات (جي تي 3) على مضمار نوردشلايفه.

وقال فيرستابن في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "حلمي هو المشاركة في سباق 24 ساعة. كنت أعلم أنني بحاجة إلى التصريح من أجل المشاركة".

أضاف فيرستابن "مدى قدرتي على الإنجاز خلال موسم فورمولا-1 أمر معقد بعض الشيء. بالنسبة لي، من المستحيل التنبؤ بما سيحدث بعد خمس أو عشر سنوات في مجال الفورمولا 1 أو في سباقات جي تي".