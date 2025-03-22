بياستري ينطلق من المركز الأول في سباق فورمولا-1 الصيني

شنغهاي - (أ ب):

حقق الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق مكلارين، مركز الانطلاق الأول للمرة الأولى في مسيرته بسباقات سيارات فورمولا-1، وذلك في سباق جائزة الصين الكبرى، حيث قام الأسترالي بلفتين رائعتين كانتا سريعتين بما يكفي لاحتلال المركز الأول على شبكة الانطلاق.

بياستري، الذي احتل المركز الثاني في سباق السرعة صباح اليوم السبت، قد يحقق نتيجة أفضل في سباق الأحد ، حيث سيبدأ من مركز الانطلاق الأول، لاسيما وأنه يتقاسم الصف الأول على شبكة الانطلاق مع البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، الذي سينطلق من مركز الانطلاق الثاني.

ويبدأ البريطاني لاندو نوريس، زميل بياستري في مكلارين، من المركز الثالث، رغم أنه كان متصدرا في أول مرحلتين من التأهل، ولكن السائق البريطاني دخل مركز الصيانة في لفته الأخيرة بعد ارتكابه بعض الأخطاء.

وينطلق نوريس أمام منافسه المتوقع على اللقب، الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، الذي اكتفى بالمركز الرابع.

وينطلق البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، والذي فاز بسباق السرعة من المركز الخامس، متفوقا على زميله بالفريق تشارلز لوكلير، من موناكو.