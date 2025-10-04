غدًا.. صراع ثلاثي على لقب فورمولا-1 يشتعل في شوارع سنغافورة

سنغافورة - (أ ب):

يستعد سائقو سباقات سيارات فورمولا-1 لخوض أحد أصعب الاختبارات في الموسم، مع انطلاق سباق جائزة سنغافورة الكبرى غدا الأحد.

ويقام السباق على مضمار مارينا باي، الذي يبلغ طوله 4960 كيلومترا، وسوف يقوم السائقون بـ 62 لفة.

وتضيف الحرارة والرطوبة تحديا إضافيا لهذا السباق الليلي تحت الأضواء الكاشفة، حيث يقام سباق جائزة سنغافورة الكبرى على واحدة من أكثر الحلبات تعقيدا في روزنامة فورمولا-1.

ويتميز مضمار مارينا باي بتصميمه المتعرج وضيق المسارات، مع اقتراب الحواجز من خط السباق، ما يزيد من احتمالية الحوادث وظهور سيارة الأمان، التي كثيرا ما تغير مجريات السباق.

وحقق البريطاني لاندو نوريس الفوز لفريق مكلارين، على هذا المضمار في العام الماضي، بينما يبقى المضمار في سنغافورة هو الوحيد هذا الموسم الذي لم ينجح الهولندي ماكس فيرستابن في الفوز عليه حتى الآن.

وحقق الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية أمس الجمعة، وذلك بعدما تعرض نوريس لحادث تصادم غريب في منطقة مراكز الصيانة مع سائق فيراري، تشارلز لوكلير من موناكو.

وتم تغريم لوكلير 10 آلاف يورو (11700 دولار) بعدما اصطدم بنوريس أثناء خروجه من مرآب الفريق خلال التجارب الحرة الثانية. والحادث دفع نوريس إلى الاصطدام بالحائط. وسجل نوريس خامس أسرع زمن وأعرب عن إحباطه من أدائه الشخصي في إذاعة الفريق.

وبعد مراجعة الواقعة، توصل المراقبون إلى أن لوكلير تلقى تعليمات غير واضحة من أحد أعضاء الفريق المسؤولين عن تأمين خروجه من المرآب، والذي أخطأ في تقدير الوضع، ما أدى إلى الحادث.

وأعاد فيرستابن، سائق ريد بول، إشعال المنافسة على لقب فورمولا-1 بعد فوزه الساحق انطلاقا من المركز الأول في سباق جائزة أذربيجان الكبرى، في وقت قدم فيه فريق مكلارين أسوأ أداء له هذا الموسم.

وخرج بياستري من السباق في اللفة الأولى بعد حادث مبكر، لكن تقدمه في الترتيب العام لم يتقلص كثيرا، حيث انخفض الفارق من 31 نقطة إلى 25 فقط، بفضل احتلال زميله نوريس المركز السابع.

وحصل البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، على المركز الثاني، رغم معاناته من وعكة صحية طوال الأسبوع، بينما أحرز الإسباني كارلوس ساينز جونيور المركز الثالث، ليعتلي فريق ويليامز لأول مرة منصة التتويج منذ عام 2021.

وقبل انطلاق سباق الأحد في سنغافورة، يتصدر بياستري الترتيب العام بـ324 نقطة، يليه نوريس بـ299 نقطة، ثم فيرستابن ثالثا بـ255 نقطة.

وستكون الفرصة متاحة أمام مكلارين لحصد لقب فئة المصنعين في سنغافورة. ويحتاج الفريق لتسجيل 13 نقطة على الأقل، وإذا حققوا ذلك، فلن تهم نتائج منافسيهم.