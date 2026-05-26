قبل أيام، أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري لعلامة لكزس التجارية للسيارات الفارهة في مصر، عن طرح السيارة لكزس RZ كروس أوفر الكهربائية المدمجة الجديدة لأول مرة محليًا.

يعتمد الطراز الجديد من لكزس RZ بالكامل على الخبرة اليابانية، سواء في تصنيع السيارة أو البطاريات، مع الاعتماد على منصة e-TNGA الكهربائية المتطورة التي تمثل أساس الجيل الجديد من سيارات تويوتا ولكزس الكهربائية عالميًا.

لكزس RZ الجديدة في مصر بقوة 224 حصان

تتوفر بفئتين تشملان نسخة Executive e350 ونسخة F Sport e550 الرياضية، مع بطارية يابانية سعة 77 كيلووات/ساعة. ومدى قيادة يصل إلى 508 كم لفئة الدفع الأمامي و450 كم لفئة الدفع الرباعي، مع إمكانية الشحن السريع خلال نحو 30 دقيقة.

وتأتي الفئة الأقوى من لكزس RZ بقوة 408 حصان مع تسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 4.4 ثانية، بينما تعتمد الفئة الأخرى الأقوى على محرك بقوة 224 حصانًا مع تركيز أكبر على الراحة والكفاءة.

تجهيزات لكزس RZ الجديدة في مصر

وقدمت لكزس عددًا من التقنيات الجديدة أبرزها نظام Steer-by-Wire مع عجلة قيادة Yoke المستوحاة من سيارات الفورميولا، بجانب نظام Interactive Manual Drive الذي يحاكي تجربة نقل السرعات اليدوي، إضافة إلى نظام DIRECT4 للتوزيع الذكي للعزم بين المحورين.

وتضم المقصورة شاشة رئيسية قياس 14 بوصة، مع خامات جلد وAlcantara، وإضاءة داخلية تفاعلية، إلى جانب مجموعة كبيرة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق.

أسعار لكزس RZ الجديدة في مصر

تقدم لكزس RZ التي تعد السيارة الأرخص للعلامة اليابانية في مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 3 مليون 500 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر رسمي 3 مليون 850 ألف جنيه.

