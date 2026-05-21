وأعلنت موسكو تحويل نظام شحن أسطولها من الحافلات الكهربائية بالكامل إلى الكهرباء منخفضة الكربون المولدة من محطة كالينين للطاقة النووية بواقع 230 مليون كيلوواط/ساعة سنويا.

جاء توقيع الاتفاقية بين شركة "روس إنيرجو أتوم" التابعة لروساتوم و"موسجور ترانس" و"موس إنيرجو سبوت" خلال مؤتمر يوم الطاقة النظيفة في معرض إنجازات الاقتصاد الوطني، ليجعل هذا المشروع نموذجا عالميا بارزا لدمج الطاقة النظيفة في وسائل النقل العام.

وتتميز الكهرباء الموردة من محطة كالينين النووية ببصمة كربونية منخفضة قياسية تبلغ 5.1 جرام فقط من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة، مما يضمن تأثيرا ضئيلا للغاية على المناخ والبيئة.

وتعد موسكو حاليا صاحبة أكبر أسطول حافلات كهربائية في أوروبا وأمريكا الشمالية، إذ تنقل ملايين الركاب يوميا وتحل تدريجيا محل الحافلات التقليدية التي تعمل بالديزل.

قال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف: "تظل موسكو الرائدة بين مدن أوروبا وأمريكا من حيث عدد الحافلات الكهربائية نحن نشتري معدات جديدة من مصنّعين روس ونطور البنية التحتية للشحن لتحسين جودة الحياة في العاصمة، بتكليف من عمدة موسكو سيرجي سوبيانين بدعم من موس إنيرجو سبوت"، يتم في النقل بموسكو إصدار وإلغاء الشهادات الخضراء، وهذا دليل على استخدام أنظف طاقة لشحن حافلاتنا الكهربائية.

لقد أكدت موسجور ترانس استهلاك 230 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء منخفضة الكربون خلال عام 2025.

كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية في تطوير سوق "الشهادات الخضراء" في روسيا، إذ تم إلغاء سمات الطاقة منخفضة الكربون التي اشترتها "موسجور ترانس" من "روس إنيرجو أتوم" عبر "موس إنيرجو سبوت"، مما يوثق رسميا استخدام كهرباء نظيفة تماما للنقل العام في موسكو، وفقا لروسيا اليوم.