ديترويت - (د ب أ):

ذكرت تقارير إخبارية أن مجموعة جنرال موتورز، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة ، أجلت إلى أجل غير مسمى تطوير الجيل القادم من الشاحنات الكبيرة الكهربائية ، في الوقت الذي تمتلك المجموعة الأمريكية واحدة من أوسع تشكيلات السيارات الكهربائية، حيث تبيع كل فئاتها تقريبا بدءا من السيارة شيفروليه بولت الصغيرة وصولا إلى السيارة جي إم سي هامر الكهربائية العملاقة.

تعليق برنامج تطوير السيارات الكهربائية

ونقلت مجلة أوتوموتيف نيوز المتخصصة في موضوعات السيارات عن ثلاثة مصادر لم تكشف هويتها القول إن جنرال موتورز أبلغت الشركات الموردة بتعليق برنامج تطوير السيارات الكهربائية الجديدة، دون تحديد جدول زمني جديد.

وتشير التقارير إلى أن جنرال موتورز كانت تعمل على تطوير أجيال محسنة وأقل تكلفة من السيارات هامر، وكاديلاك إسكاليد آي كيو، وشيفروليه سيلفرادو الكهربائية، وجي.إم.سي سييرا الكهربائية، والتي كان من المقرر بدء إنتاجها في عام 2028.

إنتاج النسخ الحالية من السيارات الكهربائية

في الوقت نفسه ستواصل جنرال موتورز إنتاج النسخ الحالية من السيارات الكهربائية الكبيرة في مصنع تجميع ديترويت-هامترامك، ويستبعد المحللون رؤية الجيل القادم من السيارات الكهربائية الكبيرة من جنرال موتورز قبل عام 2030.

راجع مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة

يأتي هذا في ظل تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، ما دفع العديد من الشركات إلى إلغاء خططها لطرح سيارات كهربائية جديدة وإعادة استثمار أرباحها في تطوير وإنتاج محركات الاحتراق الداخلي وأنظمة الدفع الهجين.

وبينما توقف العمل في تطوير أجيال جديدة من السيارات الكهربائية مؤقتا، تستثمر جنرال موتورز بكثافة في منصتها الجديدة تي1-2 التي ستستخدمها كأساس للجيل القادم من السيارة شيفروليه سيلفرادو 2027.

والمقرر الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام. كما ستنتج جنرال موتورز سيارة جي.إم.سي سييرا الجديدة، بالإضافة إلى سيارات دفع رباعي كاملة الحجم تعمل بالبنزين وتحمل العلامات التجارية إسكاليد، ويوكون، وتاهو، وسوبربان.

في الوقت نفسه سيتم تزويد هذه الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الجديدة بمحركات بنزين، بما في ذلك محرك صغير جديد ذي 8 صمامات، إلى جانب طرح فئة هجين قابلة للشحن من السيارتين سيلفرادو وسييرا قريبا.