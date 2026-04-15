“Reboarder”.. تقنية حديثة تحمي رقبة الأطفال من الإصابات الخطيرة

كتب : مصراوي

10:41 ص 15/04/2026

برلين - (د ب أ):


قال نادي السيارات ADAC الألماني إن مقعد الأطفال من نوع “Reboarder” يعد أحد أهم وسائل الأمان الحديثة في السيارات؛ حيث يتم تثبيته بعكس اتجاه السير، ما يعني أن الطفل يجلس مواجها للخلف بدلا من الأمام.

وأوضح الخبراء الألمان أن هذا التصميم يهدف إلى تقليل مخاطر الإصابات، خاصة في حالات التصادم الأمامي، التي تُعد الأكثر شيوعا وخطورة.

توزيع قوى الصدمة

وتتمثل أهمية هذا النوع من المقاعد في قدرته على توزيع قوى الصدمة بشكل متوازن على جسم الطفل بالكامل، بما في ذلك الرأس والرقبة والظهر، بدلا من تركيزها على منطقة الرقبة كما يحدث في المقاعد المواجهة للأمام.

وبما أن عضلات رقبة الأطفال الصغار لا تكون مكتملة النمو، فإن استخدام مقعد موجه للخلف يقلل بشكل كبير من احتمالية التعرض لإصابات خطيرة.

وينصح الخبراء باستخدام مقعد “Reboarder” مع الأطفال حتى عمر 15 شهرا على الأقل، مع إمكانية استخدامه حتى عمر عامين أو أكثر، لما لذلك من تأثير إيجابي مباشر على مستوى الحماية.

موضع التركيب

وفيما يتعلق بموضع تركيب المقعد داخل السيارة، يُنصح بوضعه في المقاعد الخلفية، ويفضل في الجهة اليمنى لتسهيل إدخال الطفل وإخراجه بأمان من جهة الرصيف.

أما في حال تثبيته في المقعد الأمامي، فيجب التأكد من تعطيل الوسادة الهوائية؛ لأن تفعيلها في حالة الحوادث قد يشكل خطرا كبيرا على الطفل.

ورغم ما يوفره هذا النوع من المقاعد من مستويات أمان مرتفعة، إلا أنه قد يواجه بعض التحديات، مثل حاجته إلى مساحة أكبر داخل السيارة أو صعوبة نسبية في التركيب، بالإضافة إلى أن وضع الطفل داخله قد يتطلب بعض الجهد.

مقعد الأطفال نادي السيارات ADAC Reboarder

