برلين - (د ب أ):

حققت سيارة فيراري Testarossa شهرة واسعة خلال حقبة الثمانينيات من القرن المنصرم بفضل المحققان سوني كروكيت وريكاردو توبس خلال أحداث المسلسل "ميامي فايس"، ولكن اسم Testarossa في الأصل كان يشير إلى رؤوس الأسطوانات المطلية باللون الأحمر في سيارة فيراري 500 TR موديل 1956.

والآن تستعد شركة فيراري لإحياء هذه الأسطورة؛ حيث سيتم طرح السيارة 849 Testarossa خلال الصيف المقبل خلفا للسيارة SF90 Stradale. وتأتي السيارة الجديدة بتكلفة تبلغ 450 ألف يورو، بزيادة قدرها 30 ألف يورو عن الموديل السابق، أما عشاق القيادة المكشوفة فيمكنهم اختيار النسخة Spider بتكلفة تبلغ 490 ألف يورو.

نظام هجين قابل للشحن

ودائما ما كان يُنظر للسيارة SF90 Stradale باعتبارها أقوى سيارة فيراري على الإطلاق، إلا أن سيارة Testarossa الجديدة تتجاوزها خطوة أخرى، على الأقل في الوقت الحالي؛ حيث تعتمد السيارة الفاخرة الجديدة على نظام هجين قابل للشحن وثلاثة محركات كهربائية، واحد في الأمام واثنان في الخلف، بقوة إجمالية تبلغ 162 كيلووات/220 حصان مع بطارية بسعة 49ر7 كيلووات ساعة تكفي لقطع مسافة 25 كلم دون ضجيج المحركات التقليدية.

وتضم منظومة الدفع أيضا محرك بنزين ثماني الأسطوانات بسعة حجمية 49ر0 لتر لكل أسطوانة، ومن هنا جاء الرقم 849، ويولد قوة 610 كيلووات/830 حصان، لتنطلق سيارة فيراري الجديدة بقوة إجمالية تبلغ 772 كيلووات/1050 حصان.

ويصدر المحرك الكهربائي صوت أزيز عند تشغيل السيارة، ولكن بمحرد تفعيل وضع القيادة الرياضية بواسطة مفتاح Manettino يزأر المحرك ثماني الأسطوانات بصوت هائل، وعند الضغط الكامل على دواسة الوقود تتسارع السيارة بشكل يغمر جميع الحواس، ويقوم ناقل الحركة بتغيير السرعات بسلاسة ودقة، وتتلاشى الرؤية المحيطة، وقبل أن يدرك قائد السيارة ذلك يصل إلى المنعطف التالي.

وتتسارع سيارة فيراري الجديدة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3ر2 ثانية، ومن صفر إلى 200 كلم/س في غضون 35ر6 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 330 كلم/س.

قوة كبح هائلة

ولا تقتصر مزايا سيارة فيراري Testarossa الجديدة على التسارع فحسب، ولكنها تتمتع بقوة كبح هائلة، وعندما تنطلق بسرعة فائقة في المنعطفات تصبح الألعاب الأفعوانية في الملاهي سهلة للغاية، ويبلغ وزن السيارة 1600 كجم فقط في الوضع القياسي، ويمكن تقليل وزنها بمقدار 30 كجم إضافية من خلال الاعتماد على باقة Assetto Fiorano بتكلفة 52 ألف يورو.

وعند الانطلاق بسرعة 250 كلم/س تولد هذه السيارة ثنائية المقاعد قوة ضغط سفلية تزيد على 400 كجم، وبالتالي فإنها تلتصق بسطح الطريق بشكل شبه كامل، وأثناء تغيير وضعية الجسم بسرعة يندفع السائق بقوة باتجاه مسند ظهر المقاعد الضيقة، وعند عمليات الكبح يهتز الجسم بشدة في حزام الأمان، وأثناء التسارع يصطدم رأسه بالمقاعد، ولكن سيارة فيراري Testarossa تظل ثابتة.

وعلى الرغم من أن السيارة مصممة للقيادة، وكلما زادت سرعتها كان ذلك أفضل، ولكنها تلفت الأنظار إليها وهي متوقفة، وقد قامت الشركة الإيطالية بإعادة تصميم العديد من التجهيزات من الموديلات السابقة؛ حيث يتشابه شريط الضوء في مقدمة السيارة مع الكشافات المنبثقة، التي كان يستخدمها كروكيت وتوبس في تحويل الليل إلى نهار في ميامي.

وتظهر على جانب السيارة فتحة تهوية ضخمة تلفت الأنظار، وعند النظر إلى الخلف بين جناحي العادم المزدوجين تظهر رؤوس الأسطوانات المطلية باللون الأحمر، وتوضح مواسير العادم السميكة مدى الضجيج الصادر عن المحرك.

وتحمل مقصورة السيارة الجديدة لمحة كلاسيكية، وتنتشر بها وفرة في الطلاء والفرش الجلدي ومستوى جودة وتجهيزات يتناسب مع تكلفة السيارة، حتى وإن لم تشتمل على نظام ملاحة.

وتظهر على المقود أزرار تقليدية، كما أن عناصر الاستعمال المصنوعة بدقة عالية لناقل الحركة ثماني السرعات وثنائي القابض تحاكي بشكل رائع آلية تغيير السرعات القديمة، وهناك زر التشغيل بلونه الأحمر الناري يهيمن على المشهد بداخل مقصورة السيارة.