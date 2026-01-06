طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا موتور أمريكا الشمالية فرع مجموعة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات في أمريكا الشمالية نمو مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 8% إلى 2.52 مليون سيارة.

وبلغت مبيعات تويوتا من السيارات الكهربائية 1.18 مليون سيارة، بزيادة نسبتها 17.6% سنويا بما يمثل 47% من إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة، وهو ما يؤكد تزايد تنوع تشكيلة سيارات الشركة الهجين، والسيارات الكهربائية القابلة للشحن، والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

وفي الربع الأخير من العام الماضي باعت الشركة 652.195 سيارة، بزيادة بنسبتها 8.1%، فيما انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 1.1.99% لتصل إلى 290.840 سيارة أي ما يعادل 44.6% من إجمالي مبيعات الربع. وارتفعت مبيعات ديسمبر بنسبة 10.3% إلى 231.513 سيارة.

وسلمت العلامة التجارية تويوتا 2.15مليون سيارة خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 8.1% مسجلةً بذلك رابع أفضل مبيعات سنوية لها على الإطلاق، وأقوى أداء لها منذ عام 2017.

وبلغ إجمالي مبيعات سيارات تويوتا الهجين والكهربائية في الولايات المتحدة ما يزيد قليلاً عن 1.05مليون سيارة، بزيادة نسبتها 19%، ما يمثل 49% من إجمالي مبيعات الشركة.

وسجلت سيارات لكزس الفارهة التابعة لمجموعة تويوتا أعلى مبيعات سنوية لها على الإطلاق، حيث باعت 370260 سيارة، بزيادة نسبتها 1ر7% عن عام 2024.

وحققت مبيعات لكزس الكهربائية رقما قياسيا قدره 131.851 سيارة بزيادة نسبتها 7.2% بما يعادل 35.6% من إجمالي مبيعات لكزس في الولايات المتحدة.

وأشار مسؤولون تنفيذيون في شركة تويوتا إلى أن الأداء القوي يعكس الطلب على الخيارات ذات الأسعار المعقولة، وتشكيلة واسعة من السيارات التي يقل سعرها عن 30 ألف دولار ()، والاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية.