إعلان

سكودا تطلق سيارتها كودياك RS رباعية الدفع الجديدة بهذا السعر

كتب : مصراوي

01:35 م 06/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    سكودا كودياك RS رباعية الدفع
  • عرض 15 صورة
    سكودا كودياك RS رباعية الدفع
  • عرض 15 صورة
    سكودا كودياك RS رباعية الدفع
  • عرض 15 صورة
    سكودا كودياك RS رباعية الدفع
  • عرض 15 صورة
    سكودا كودياك RS رباعية الدفع
  • عرض 15 صورة
    سكودا كودياك RS رباعية الدفع
  • عرض 15 صورة
    سكودا كودياك RS رباعية الدفع
  • عرض 15 صورة
    سكودا كودياك RS رباعية الدفع
  • عرض 15 صورة
    سكودا كودياك RS رباعية الدفع
  • عرض 15 صورة
    سكودا كودياك RS رباعية الدفع
  • عرض 15 صورة
    سكودا كودياك RS رباعية الدفع
  • عرض 15 صورة
    سكودا كودياك RS رباعية الدفع
  • عرض 15 صورة
    سكودا كودياك RS رباعية الدفع
  • عرض 15 صورة
    سكودا كودياك RS رباعية الدفع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ملادا بوليسلاف - (د ب أ):

أعلنت شركة سكودا التشيكية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، عن إطلاق سيارتها Kodiaq 4×4 RS الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبحسب ما أعلنت الشركة التشيكية، ستباع السيارة الجديدة في أسواق الاتحاد الأوروبي بسعر يبدأ من 44 ألف و200 يورو (2 مليون و90 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة التشيكية أن سيارتها Kodiaq 4×4 RS الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات بسعة 2 لتر، والذي يولد قوة تبلغ 265 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 400 نيوتن متر.

وتحتاج سيارة الدفع الرباعي إلى ما يزيد قليلا على 6 ثوان للتسارع من 0 إلى 100 كلم/س. ويتوفر للسيارة أيضا محرك ديزل بقوة 193 حصانا.

وتم تجهيز السيارة Kodiaq 4×4 RS الجديدة، التي تأتي بطول 4.76 متر، بنظام التعليق المتوائم، الذي يوفر فارقا واضحا بين وضعيتي الراحة والرياضة، إلى جانب خيارات ضبط يدوي دقيقة ومتعددة.

تأتي السيارة بخزان وقود كبير نسبيًا بسعة تقارب 60 لترا. وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة ببعض السمات، منها شعار RS على المقود والخياطة الحمراء على المقاعد الرياضية والعجلات مقاس 20 بوصة وسروج المكابح الحمراء.

أسعار السيارات سيارات سكودا سكودا كودياك سيارات 4X4

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

في قلب الظلام.. كائنات تتوهج وتكشف أسرار الطبيعة الخفية "صور"
أخبار و تقارير

في قلب الظلام.. كائنات تتوهج وتكشف أسرار الطبيعة الخفية "صور"
أب مكلوم في حريق مصحة بنها: «ربنا خد مني اتنين وده التالت.. قلبى مش مستحمل»
أخبار المحافظات

أب مكلوم في حريق مصحة بنها: «ربنا خد مني اتنين وده التالت.. قلبى مش مستحمل»
4 لاعبين مهددون بالغياب عن مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا.. ما السبب؟
رياضة عربية وعالمية

4 لاعبين مهددون بالغياب عن مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا.. ما السبب؟
من تألق لشخصية هامشية.. ماذا قالت الصحف الأجنبية عن أداء محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

من تألق لشخصية هامشية.. ماذا قالت الصحف الأجنبية عن أداء محمد صلاح؟
هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة
زووم

هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث