سكودا تطلق سيارتها كودياك RS رباعية الدفع الجديدة بهذا السعر

ملادا بوليسلاف - (د ب أ):

أعلنت شركة سكودا التشيكية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، عن إطلاق سيارتها Kodiaq 4×4 RS الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبحسب ما أعلنت الشركة التشيكية، ستباع السيارة الجديدة في أسواق الاتحاد الأوروبي بسعر يبدأ من 44 ألف و200 يورو (2 مليون و90 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة التشيكية أن سيارتها Kodiaq 4×4 RS الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات بسعة 2 لتر، والذي يولد قوة تبلغ 265 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 400 نيوتن متر.

وتحتاج سيارة الدفع الرباعي إلى ما يزيد قليلا على 6 ثوان للتسارع من 0 إلى 100 كلم/س. ويتوفر للسيارة أيضا محرك ديزل بقوة 193 حصانا.

وتم تجهيز السيارة Kodiaq 4×4 RS الجديدة، التي تأتي بطول 4.76 متر، بنظام التعليق المتوائم، الذي يوفر فارقا واضحا بين وضعيتي الراحة والرياضة، إلى جانب خيارات ضبط يدوي دقيقة ومتعددة.

تأتي السيارة بخزان وقود كبير نسبيًا بسعة تقارب 60 لترا. وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة ببعض السمات، منها شعار RS على المقود والخياطة الحمراء على المقاعد الرياضية والعجلات مقاس 20 بوصة وسروج المكابح الحمراء.