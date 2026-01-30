للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة يابانية مستوردة في مصر

شهد السوق المصري خلال شهر يناير 2026 سلسلة من التخفيضات الكبيرة على أسعار عدد من السيارات الجديدة، حيث وصلت التخفيضات إلى 295 ألف جنيه لبعض الطرازات.

وتأتي هذه التخفيضات استكمالًا لموجة التراجع في الأسعار التي شهدها السوق المحلية طوال عام 2025، مدفوعة بتحسن قيمة الجنيه ووفرة المعروض من السيارات، خاصة الطرازات المجمعة محليًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات الجديدة التي تراجعت أسعارها خلال يناير الجاري:

أيولوس هيوج

تقدم مجموعة مصر حلوان للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة دونج فينج الصينية، السيارة أيولوس هيوج الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات خلال يناير 2026 بتخفيض 295 ألف جنيه.

وتعد أيولوس هيوج موديل 2025 أرخص الخيارات الهجينة المتوفرة بالسوق المصري حيث تباع بسعر رسمي مليون و200 ألف جنيه للنسخة القياسية بدلًا من مليون و495 ألف جنيه، والفئة مزدوجة اللون بمليون و545 ألف جنيه.

GAC GS4 MAX

أقرت شركة جميل موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "جي إيه سي" GAC التجارية في مصر، تخفيض بأسعار السيارة (GS4 MAX) الجديدة بقيمة 101 ألف جنيه خلال شهر يناير 2026 الجاري.

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، أصبحت GAC GS4 MAX الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات تباع بسعر رسمي 1,249,000 جنيه بدلًا من 1,350,000 جنيه.

GAC EMZOOM

أعلنت شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الفاخرة في مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها GAC EMZOOM الجديدة بقيمة تصل إلى 135 ألف جنيه خلال شهر يناير 2026 الجاري.

تقدم الفئة الأولى Comfort من جي إي سي إم زووم في مصر بسعر رسمي 920,000 جنيه بدلًا من 1,055,000 جنيه بتراجع بلغ 135,000 جنيه، والفئة التانية Elegance بسعر 1,029,000 جنيه بدلًا من 1,115,000 جنيه بتراجع بلغ 86,000 جنيه.

جيلي ستار راي

أعلنت مجموعة أبو غالي الوكيل غير الحصري لعلامة جيلي التجارية في مصر، تخفيض أسعار ستار راي موديل 2026 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 200 ألف جنيه خلال شهر يناير 2026 من العام الجاري.

وأصبحت تقدم جيلي ستار راي موديل 2026 الجديدة في السوق المصري بعد التخفيض بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من 1,299,000 جنيه بدلًا من 1,499,000 جنيه للفئة الاولي، و الفئة الثانية بسعر 1,399,000 جنيه بدلا من 1,599,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 1,499,000 جنيه بدلا من 1,699,000 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 1,569,000 بدلا من 1,769,000 جنيه.

بايك X55

أعلنت شركة ألكان أوتو، التابعة لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة بايك الصينية، عن تخفيض أسعار بايك X55 كروس أوفر موديل 2026 بقيم تتراوح بين 95 و100 ألف جنيه لمدة شهر ينتهي في 15 فبراير المقبل.

وبعد التخفيضات أصبحت بايك X55 الجديدة بحسب الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تبدأ من مليون و100 ألف جنيه للفئة High line، والفئة Top line بات سعرها الجديد مليون و200 ألف جنيه، فيما الفئة Premium الأعلى تجهيزًا بمليون و315 آلاف جنيه.

جيلي كولراي

أعلنت شركة أوتوموبيلتي، الوكيل الرسمي لسيارات جيلي في مصر، عن عرض "كاش باك" على السيارة جيلي كولراي 2026 بقيمة تتراوح بين 75 إلى 100 ألف جنيه خلال شهر يناير الجاري.

تقدم جيلي كولراي موديل 2026 المجمعة محليًا خلال شهر يناير الجاري فقط بكاش باك 75 ألف جنيه على الفئتين الأولى والثانية.. و100 ألف جنيه على الثالثة لتقدم أسعارها كالتالي:

الفئة الأولى Comfort سعرها الرسمي 924 ألف جنيه.

الفئة الثانية Premium سعرها الرسمي مليون 24 ألف جنيه.

الفئة الأعلى تجهيزا Sport سعرها الرسمي مليون 99 ألف جنيه.

جيلي إيمجراند

أعلنت شركة أوتوموبيلتي، الوكيل الرسمي لسيارات جيلي في مصر، عن إطلاق عرض "كاش باك" على السيارة جيلي إيمجراند 2026 المجمعة محليًا بقيمة 50 ألف جنيه خلال شهر يناير الجاري.

تبدأ أسعار جيلي إيمجراند سيدان العائلية التي تعد أرخص طرازات العلامة بمصر حاليًا، بعد العرض الحصري بـ 789 ألف جنيه لفئة Comfort ، أما فئة Luxury أصبح سعرها بعض تطبيق الكاش باك 889 ألف جنيه.

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي في السوق المصري، عن طرح عرض كاش باك يصل إلى 100 ألف جنيه على السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت موديل 2026 خلال شهر يناير الجاري.

تتوافر ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت في مصر بثلاث فئات من التجهيزات، حيث سجلت الفئة الأولى Ignite ML سعرًا رسميًا قدره مليون و375 ألف جنيه، ليصبح السعر بعد تطبيق عرض الكاش باك مليون و275 ألف جنيه.

بينما جاءت الفئة الثانية Spark HL بسعر رسمي مليون و425 ألف جنيه، لينخفض إلى مليون و375 ألف جنيه بعد الخصم. أما الفئة الثالثة Premium PL الأعلى تجهيزًا فسعرها الرسمي مليون و550 ألف جنيه، ويصل إلى مليون و475 ألف جنيه بعد تطبيق عرض الكاش باك.

ميتسوبيشي إكليبس كروس

أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي في السوق المصري، عن طرح عرض كاش باك 100 ألفتقدم ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2026 في السوق المصري بـ 5 فئات من التجهيزات والتي جاءت على النحو التالي:

- الفئة Insport بسعر رسمي يبلغ مليون و400 ألف جنيه، دون تحديد قيمة الكاش باك.

- الفئة Insport Plus بسعر رسمي مليون و500 ألف جنيه، دون تحديد القيمة أيضًا الكاش.

- الفئة Inspire Highline بسعر رسمي مليون و650 ألف جنيه، لينخفض سعرها إلى مليون و550 ألف جنيه بعد تطبيق عرض الكاش باك.

- الفئة Instyle Top Line فتقدم بسعر رسمي مليون و710 آلاف جنيه، ويصل سعرها بعد الكاش باك إلى مليون و610 آلاف جنيه.

- الفئة Infinity Premium Line AWD الأعلى تجهيزًا بسعر رسمي مليون و790 ألف جنيه، وينخفض سعرها إلى مليون و690 ألف جنيه بعد تطبيق الكاش باك.

بروتون ساجا

أعلنت شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، تخفيض سعر بروتون ساجا بقيمة 50 ألف جنيه خلال يناير الجاري

أصبحت تباع ساجا خلال الشهر الجاري بسعر 600 ألف جنيه بدلًا من 650 ألف جنيه، وبهذا التخفيض، أصبحت بروتون ساجا أرخص سيارة أتوماتيك متاحة حاليًا في السوق المصري.

جيلي GX3 Pro

أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز الوكيل المحلي لعلامة جيلي التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة GX3 Pro موديل 2025 خلال شهر يناير الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، أصبح سعر جيلي GX3 Pro كروس أوفر 790 ألف جنيه بدلًا من 850 ألف جنيه بانخفاض قدره 60 ألف جنيه.

