هل تكون بايك X3 كروس أوفر أحدث سيارة بالسوق المصري؟

تستعد شركة ألكان أوتو، التابعة لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة بايك الصينية، إلى طرح سيارة جديدة خلال الأيام القادمة بالسوق المصري.

وتعد السيارة بايك x3 الكروس أوفر واحدة من الطرازات التي كانت تقدم بالسوق المحلي حتى منتصف 2022 ثم اختفت نهائيًا، وتشير التوقعات إلى إعادة طرحها من جديد خلال الأيام القادمة.

بايك X3 هي سيارة تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، وتستهدف المنافسة في واحدة من أكثر الفئات انتشارًا داخل السوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها:

الأبعاد

تأتي بايك x3 الجديدة بطول 4.3 متر، وعرض 1.8 متر، وارتفاع 1.6 متر وقاعدة العجلات 2.57 متر.

المحرك

تعتمد بايك x3 على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 147 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتستهلك 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

منظومة الأمان

تأتي بايك X3 بمجموعة كبيرة من الأمان في مقدمتها وسائد هوائية أمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، إلى جانب نظام التحكم في الجر، ونظام منع تشغيل المحرك للحماية من السرقة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، ونظام تثبيت مقاعد الأطفال، بما يعزز مستويات الأمان أثناء القيادة.

التجهيزات

تتميز بايك X3 الجديدة بتصميم داخلي عملي وعصري، ويأتي في مقدمتها تجهيزاتها الداخلية شاشة ترفيه 8 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، تكييف أوتوماتيك مع نظام تنقية الهواء، وفتحة سقف.

اقرأ أيضًا:

جايكو 7 SHS الجديدة.. SUV هجينة بمدى 1200 كم وقوة 279 حصان



قبل الشراء.. تعرف على السيارة الكورية الأرخص بمصر في 2026

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة أوروبية في مصر 2026