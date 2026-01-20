أكد الأستاذ الدكتور أسامة قورة، المحاضر بقسم أوتوترونكس بجامعة الدلتا التكنولوجية، أن السيارات الكهربائية أكثر تلويثًا للبيئة من سيارات الاحتراق التقليدية التي تعمل بالبنزين والسولار.

وأضاف قورة في حديث مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية ON، أنه على عكس الشائع فالسيارات الكهربائية ليست حلًا بيئيًا آمنًا حيث أن أضرارها قد تفوق السيارات التقليدية.

وأوضح أن الهدف العالمي للتوسع في إنتاج ونشر السيارات الكهربائية هو خفض معدلات الانبعاثات الكربونية، إلا أن الواقع يؤكد أن العوادم غير المباشرة الناتجة عن استخدام ذلك النوع من السيارات أضعاف ما تنتجه سيارات الوقود.

وأردف أن السيارة الكهربائية تعتمد على الطاقة المولدة من محطات تعمل بالمازوت والغاز الطبيعي والديزل، واحتراق تلك المشتقات لإنتاج الكهرباء ينتج عوادم بقيم أعلى كثيرًا من تلك التي تنتجها السيارات التقليدية.

وأشار إلى أن محطة الطاقة الكهربائية التي تنتج على سبيل المثال 700 ميجاوات تكفي لشحن نحو 10 آلاف سيارة كهربائية فقط، وهو عبء كبير على المنظومة الكهربائية ويجبر الدول على إنتاج المزيد من الطاقة لسد حاجة السيارات المتزايد.

ولفت إلى أن الكهرباء التي تستخدمها السيارات ليست الملوث الوحيد، إذ أن السيارة الكهربائية أثقل وزنًا بفعل البطارية بنحو 50 كيلوجرامًا وهو ما يسرع من استهلاك الإطارات بنسبة أسرع من السيارات التقليدية بنحو 20 إلى 30% وذلك سيؤدي مستقبلًا إلى زيادة الطلب على إنتاج الإطارات وزيادة الطاقة الأحفورية.