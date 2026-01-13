قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق السيارات المصري بدأ مرحلة التعافي خلال عام 2025 المنقضي.

وأضاف أبو المجد خلال استضافته ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن أرقام المبيعات المسجلة خلال العام الماضي جيدة ولكنها لا تعكس الحجم الحقيقي للسوق.

وأوضح أن المتوسط الطبيعي لمبيعات السوق المحلي تصل إلى 300 ألف سيارة وهي أرقام أكد أنها يتم تسجيلها منذ عام 2010، ذلك قبل أن تنهار المبيعات في 2024 بسبب تقليض أحجام الاستيراد وارتفاع سعر الدولار.

وأردف أنه مع تحسن أوضاع السوق المصري بشكل تدريجي بدأت عجلة المبيعات في التحرك، وانضمت علامات تجارية إلى السوق لم يسبق أن شاهدها المستهلك المصري.

وتوقع رئيس رابطة التجار أن يشهد السوق المحلي خلال عام 2026 الجاري تدشين نحو 20 علامة تجارية صينية جديدة أعمالها، وخاصة العلامات التي تقدم سيارات كهربائية وهجينة.

ولفت إلى أن السيارات الصينية باتت تتصدر المشهد بالسوق المصري، معللًا بقدرتها على تقديم منتج جيد بأسعار تنافسية.

وأنهي أبو المجد حديثه بالإشارة إلى اعتزام شركات كبرى لنقل خطوط إنتاج كاملة لتوطين الصناعة محليًا، مؤكدا أن هذه الخطوات ستساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في غضون 4 سنوات.

