القاهرة - (مصراوي):

خرجت السيارة بي واي دي F3 من السوق المصري رسميًا، إثر إعلان مجموعة الأمل للسيارات الوكيل الحصري للعلامة الصينية، وقف إنتاج السيارة بمصانع الشركة في مصر بنهاية شهر يوليو الماضي.

وبالإعلان عن وقف تجميعها تكون رحلة بي واي دي F3 قد انتهت في مصر، بعد سنوات من الانتشار والنجاح في قطاع السيارات الاقتصادية حيث كان يطلق عليها "سيارة الغلابة" نظرًا لسعرها الاقتصادي واعتماديتها.

وتعد نسخة 2025 هي آخر موديل طرحه الوكيل المحلي من بي واي دي F3 وكان يباع وفقًا لآخر تسعير معلن بأسعار رسمية 650.000 جنيه للنسخة المزودة بناقل حركة مانيوال و730.000 للنسخة الأوتوماتيك.

وبالرغم من خروج الزيرو" تبقى بي واي دي F3 موديل 2025 متاحة للمستهلكين الباحثين عنها في أسواق السيارات المستعملة عبر شبكة الإنترنت، إذ تتوفر بمتوسط سعري 550.000 جنيه للسنخة المانيوال و680.000 للنسخة الأوتوماتيك.

النسخة الأخيرة من بي واي دي F3 تعتمد على محرك بنزين تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر، ما يمنح السيارة قوة جيدة وأداءً مرضيًا في مختلف ظروف القيادة.

يتميز هذا الموديل بكفاءته في استهلاك الوقود، ما جعله جذابًا للعملاء الباحثين عن سيارة اقتصادية والعاملين في قطاع نقل الركاب وسيارات الأجرة.

وعلى مدار الأعوام الـ15 الأخيرة، كانت بي واي دي F3 من السيارات التنافسية في السوق المحلي، إذ استطاعت أن تصبح من بين السيارات العشر الأكثر مبيعًا على مدار أعوام إلى جانب سيارات مثل تويوتا كورولا ونيسان صني وهيونداي إلنترا وغيرها.

وشهدت السيارة الصينية خلال السنوات التي تلت إطلاقها، عددًا من التحديثات والتحسينات. تضمنت هذه التحديثات تحسينات في التصميم الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الأمان مثل إضافة الوسائد الهوائية ونظام ABS. كما تم تحسين جودة المواد المستخدمة في السيارة لتوفير راحة أكبر للسائق والركاب.