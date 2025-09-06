تحقيق "تسلا" لأهدافها خلال 10 سنوات يمنح ماسك مكافآت بتريليون دولار

نيويورك - (أ ب):

كشفت وثائق خاصة بشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية أن مؤسسها ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك قد يحصل على حزمة مكافآت قدرها تريليون دولار إذا حققت الشركة سلسلة من الأهداف الطموحة للغاية خلال السنوات العشر القادمة.

وقالت تسلا، التي تعتمد بشكل كبير على أنظمة الإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي، في إفصاح رسمي أمس الجمعة، أن حزمة المكافآت قد تتضمن 12 شريحة أسهم كمكافآت لماسك إذا تم تحقيق الأهداف، التي تتراوح من إنتاج السيارات إلى ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للشركة، خلال تلك الفترة.

في مرحلة مبكرة جدًا من الخطة، سيتعين على تسلا الوصول بقيمتها السوقية إلى تريليوني دولار وتسليم 20 مليون سيارة، في حين سلمت الشركة خلال العام الماضي أقل من مليوني سيارة.

وللوصول إلى هذه الأهداف تحتاج الشركة أيضا إلى تشغيل مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة تجاريا، وتسليم مليون إنسان آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي للعملاء.

يحتاج ماسك إلى البقاء في تسلا لمدة سبع سنوات ونصف على الأقل لاسترداد أي أسهم، وعشر سنوات لكسب كامل المبلغ.

وبموجب الخطة المقترحة سيحصل ماسك أيضا على حصة أكبر من حقوق التصويت في الجمعية العمومية للشركة. ومن المقرر أن تعقد شركة السيارات الكهربائية اجتماعها السنوي للمساهمين في 6 نوفمبر.

كان آخر اجتماع لمساهمي تسلا في 13 يونيو من العام الماضي، حيث صوت المستثمرون على إعادة تقديم حزمة المكافآت والرواتب القياسية البالغة قيمتها 9ر44 مليار دولار لإيلون ماسك، والتي كانت إحدى المحاكم الأمريكية قد رفضتها في وقت سابق من العام الماضي.