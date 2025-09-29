لماذا تتحالف شركات عالمية لإنتاج نفس السيارة وطرحها بأسماء مختلفة؟

بعد تقديمها رسميًا في مصر.. تعرف على هونشي EHS7 الفارهة

شهد السوق المصري خلال الأعوام الأخيرة دخول علامات جديدة وتحالفات عالمية انعكست بشكل مباشر على تنوع الطرازات المعروضة للعملاء. ومن أبرز هذه التحالفات شراكة تويوتا مع شركة GAC الصينية، إلى جانب تعاونها المستمر مع علامات أخرى مثل سوزوكي.

في نوفمبر 2023، أعلنت GAC دخولها رسميًا إلى السوق المصري عبر شراكة مع جميل موتورز، وقدمت مجموعة من الطرازات أبرزها: EMKOO، EMPOW، GS3 EMZOOM، GS4.

هذه الطرازات تطرح حاليًا في مصر كموديلات مستقلة من GAC، دون أن تكون إعادة تسمية أو نسخ معدلة من سيارات تويوتا، على عكس ما يحدث في السوق الصيني حيث يطرح أكثر من طراز مشترك بين تويوتا وGAC تحت أسماء مختلفة.

على جانب آخر، ظهرت في السوق المصري بعض الطرازات التي تعكس شراكات تويوتا العالمية مع شركات أخرى مثل سوزوكي، حيث طرحت سيارة تويوتا روميون Rumion باعتبارها النسخة المعاد تسميتها من سوزوكي إرتيجا Ertiga الهندية.

وطرحت تويوتا في مصر أيضًا قبل سنوات سيارتها الاقتصادية بيلتا Belta وهي توأم سوزوكي سياز Ciaz. وكان آخر ثمرة تحالف من هذا النوع السيارة تويوتا Urban Cruiser، والذي تشير مصادر إلى كونه ثمرة تعاون مع سوزوكي أيضًا، رغم اختلاف التفاصيل بين الأسواق.

خلف الكواليس: لماذا تلجأ الشركات العملاقة إلى هذه التحالفات؟

تعود هذه الشراكات إلى مجموعة من الأسباب الاستراتيجية التي تدفع كبرى الشركات إلى إنتاج سيارات متشابهة تحت علامات مختلفة، ومن أبرزها:

تقليل التكاليف: تطوير سيارة جديدة بالكامل قد يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، لذلك تلجأ الشركات إلى تقاسم المنصات والمحركات والتكنولوجيا لتخفيف الأعباء.

التوسع في الأسواق: لكل شركة قوة في منطقة معينة؛ فتويوتا مثلًا تملك حضورًا قويًا في اليابان وأمريكا، بينما تتميز سوزوكي بانتشارها في الهند. من خلال التعاون، تستطيع كل شركة الاستفادة من نفوذ الأخرى.

مواكبة القوانين البيئية: تطوير حلول هجينة أو كهربائية أصبح أمرًا ملحًا ومكلفًا، والتحالفات تساعد على تسريع الابتكار وتقليل تكلفة التطوير.

سد الفجوات في خطوط الإنتاج: إذا لم يكن لدى شركة معينة فئة من السيارات (مثل SUV أو MPV)، قد تحصل عليها من شريكها الجاهز بدلًا من البدء من الصفر.

جذب شرائح أوسع من العملاء: بعض المستهلكين يفضلون علامة بعينها لثقتهم فيها، لذلك إعادة تسمية نفس السيارة تحت أكثر من علامة يساعد على توسيع قاعدة العملاء.

ويلاحظ أن تحالفات تويوتا – سواء مع GAC في الصين أو سوزوكي في الهند – تهدف بالأساس إلى تقليل تكاليف التطوير وتوسيع قاعدة العملاء في الأسواق المختلفة، إلا أن السوق المصري لم يشهد بعد طرازات مشتركة واضحة بين تويوتا وGAC كما هو الحال في الصين، بينما انعكس التعاون مع سوزوكي بشكل مباشر في طرازات اقتصادية مناسبة للمستهلك المحلي.