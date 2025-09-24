رسميًا.. طرح كوبرا تيرامار موديل 2026 في مصر بزيادة 30 ألف جنيه

طرح موديلات 2026 لعلامة سيات في مصر بأسعار تبدأ من 999 ألف جنيه

كشفت شركة "كيان إيجيبت"، الوكيل الرسمي لعلامة كوبرا الإسبانية التجارية في مصر، عن موديل 2026 من سيارتها كوبرا تيرامار بزيادة بلغت 30 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري.

ووفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الإسبانية، أصبحت كوبرا تيرامار تباع بسعر يبدأ من 2.229.000 جنيه للفئة IMPULSE الأولى، و2.329.000 جنيه للفئة CONTROL الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات كوبرا تيرامار الجديدة في مصر:

تأتي كوبرا تيرامار بطول 4.519 مم، وعرض 1.863 مم، وارتفاع 1584 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2681 ملم. وتتسع السيارة لخمسة ركّاب، وتوفّر مساحة تخزين خلفية تبلغ 540 لترًا مكعبًا.

تعتمد السيارة على محرك TSI سعة 1.4 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة 150 حصانًا مع عزم دوران 250 نيوتن-متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض من 7 سرعات (DSG)، مع دفع أمامي.

تستطيع السيارة بفضل محركها أن تتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 9.3 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 205 كم/س.

تشمل التجهيزات شاشة عدادات رقمية 10.25 بوصة، شاشة ترفيهية 12.9 بوصة تعمل باللمس، نظام صوتي من سينهيزر مكوّن من 12 سماعة بقوة 365 واط، نظام إضاءة محيطية، شاحن لاسلكي، شاشة عرض على الزجاج الأمامي، وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة.

يتوفر بالسيارة مقاعد رياضية جلدية مع خاصية التدفئة والذاكرة، مكيف هواء ثلاثي المناطق، فتحة سقف بانورامية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع خاصية التدفئة.

على صعيد أنظمة السلامة، تشمل كوبرا تيرامار سبع وسائد هوائية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام مراقبة السائق، مثبت سرعة، حساسات ركن أمامية وخلفية.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الإسبانية فإن السيارة ستتوفر لعملاء السوق المصري بفئتين تجهيزيتين مع سعر يبدأ من 2.449.000 جنيه مصري.

