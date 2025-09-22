24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه

أصبحت السيارات الكهربائية الجديدة أكثر انتشارًا بالسوق المحلي من أي وقت سابق، خاصة مع دخول طرازات جديدة للسوق المحلي وهي علامة IM موتورز الصينية الجديدة.

ويقدم وكلاء عدد من العلامات التجارية في مصر خيارات متعددة للسيارات الكهربائية، وخلال التقرير التالي يمكننا التعرف على أبرز الطرازات الكهربائية التي تم طرحها بالسوق المصري مؤخرًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز 5 سيارات كهربائية بمصر:

دونج فينج بوكس

تقدم دونج فينج BOX الجديدة بفئتين الأولى يبلغ سعرها الرسمي 770 ألف جنيه وتسير حتى 330 km بالشحنة الواحدة، والفئة الثانية سعرها الرسمي 870,000 جنيه وتسير حتى 430 km بالشحنة الواحدة.

تعتمد سيارة دونج فينج بوكس الكهربائية على محرك كهربائي بقدرة 70 كيلوواط، ما يعادل 94 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع مدى سير 330 أو 430 كم حسب الفئة.

دونج فينج 007

تقدم دونج فينج 007 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري بنسختين الأولى سعرها الرسمي مليون و350 ألف جنيه وتقطع مسافة 530 كم بالشحنة الوحدة، والثانية مليون و450 ألف جنيه وتسير حتى 620 كم بالشحنة الوحدة.

تقدم دونج فينج 007 بنسختين الأولى محرك كهربائي بقوة تتراوح بين 115 و125 حصان مع عزم دوران يصل إلى 310 نيوتن.متر، وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 6.8 ثانية، والثانية بمحرك كهربائي بقوة 120 حصان تقريبًا، مع عزم دوران يصل إلى 320 نيوتن.متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.3 ثانية فقط.

MG4

تتوفر MG4 الكهربائية 2026 في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و200 ألف جنيه، والثانية سعرها الرسمي مليون و400 ألف.

تعتمد إم جي 4 الجديدة التي تعد أرخص سيارة كهربائية متاحة بشكل رسمي في مصر، تعتمد على نظام دفع خلفي، وتبلغ سعة بطارية الفئة "Standard" 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

ستروين Ami

تقدم ستروين Ami الجديدة أمام المقبلين على الشراء بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 585,000 جنيه.

وتتوفر السيارة بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط -ما يعادل 8 حصان- مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س، فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات. وتزن السيارة 470 كجم (بما في ذلك البطارية)، وتأتي بإطارات قياس 155/65 R14.

فيات Topolino

تتوفر Topolino الكهربائية الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

وبحسب المواصفات الرسمية المعلنة من الشركة فإن Topolino ثنائية المقاعد الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات/8 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة Topolino الجديدة، التي تعني باللغة الإيطالية "الفأرة الصغيرة"، ببطارية سعة 5.4 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 75 كلم، ويتم شحنها في غضون 4 ساعات بمصدر كهرباء منزلية.

IM LS7

تعتمد IM LS7 على محرك بقوة 570 حصانًا وعزم دوران يبلغ 725 نيوتن متر، مع قدرة على الانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط، ويصل مدى السيارة إلى 610 كيلومترات في الشحنة الواحدة.

تتوفر IM LS7 في السوق المصري بسعر يبلغ نحو 2 مليون و800 ألف جنيه.

IM5

تتوفر IM5 بثلاث فئات مختلفة؛ الأولى زودت ببطارية سعة 75 كيلووات/ساعة، بقوة 291 حصانًا ومدى يصل إلى 570 كيلومترًا، ويبلغ سعرها 1.9 مليون جنيه.

بينما جاءت الفئة الثانية ببطارية أكبر سعة 100 كيلووات/ساعة ومدى مميز يصل إلى 820 كيلومترًا، مع قوة تبلغ 500 حصان، وسعر يبدأ من 2.25 مليون جنيه.

وفئة ثالثة عالية الأداء من نفس الطراز بمحرك يولد قوة 802 حصانًا، مع مدى 720 كيلومترًا، ويبلغ سعرها 2.45 مليون جنيه.

IM6

تأتي IM6 بفئتين رئيسيتين، الأولى مزودة ببطارية 75 كيلووات/ساعة بقوة 291 حصانًا ومدى 520 كيلومترًا، بسعر 2.1 مليون جنيه.

بينما جاءت الفئة الثانية ببطارية سعة 100 كيلووات/ساعة مع قوة 402 حصانًا ومدى يصل إلى 730 كيلومترًا، بسعر 2.45 مليون جنيه.

