رينو تطلق سيارتها Clio الجديدة.. مواصفات تفصيلية

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة رينو عن إطلاق الجيل السادس من سيارتها Clio الصغيرة، والذي يعتمد على منصة CMF-B المخصصة لمحركات الاحتراق الداخلي والهجين، مع تصميم خارجي أكثر جرأة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن التصميم الخارجي شهد تحديثا جذريا مع خطوط أكثر عدوانية وشبكة أمامية تحمل شعار رينو الماسي الشهير، بالإضافة إلى فتحات واسعة في المقدمة تنم عن شخصية أكثر رياضية.

وتظهر السيارة بطول 12ر4 متر وعرض 77ر1 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 59ر2 متر، أما سعة صندوق الأمتعة فتصل إلى 391 لترا.

واعتمدت رينو في المقصورة الداخلية على لغة التصميم الحالية، كما يتوفر لها العديد من التجهيزات الواسعة مع شاشتين رقميتين بحجم 1ر10 بوصة ونظام OpenR Link المدمج مع خدمات Google، بينما تأتي الفئات الأساسية بشاشة أصغر دون نظام ملاحة.

برنامج دفع موسع

ويتوفر للسيارة برنامج دفع موسع من محركات البنزين ونسخ الدفع بالغاز المسال والهجين الكامل، وذلك لتغطية نطاق قوة يمتد بين 85 كيلووات/110 حصان و116 كيلووات/158 حصان.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة في النسخة الهجين 9ر3 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 89 جراما من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.