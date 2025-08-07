فورد تستدعي أكثر من 300 ألف سيارة شاحنة وسيارة SUV بسبب مشكلة خطيرة

ديربرون - (د ب أ):

مازالت عمليات استدعاء السيارات بسبب عيوب فنية تتواصل في شركة فورد موتور كورب ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، حيث قررت مؤخرا استدعاء 12ر312 ألف مركبة بسبب مشكلات في معزز المكبح الإلكتروني.

وتشمل جولة الاستدعاء الأخيرة طرز إنتاج العام الحالي فقط من الشاحنة الخفيفة فورد إف-150 والسيارة إكسبيدشن وبرونكو ورانجر إلى جانب السيارة الفارهة لينكولن نافيجيتور.

ووفقًا لوثائق عملية الاستدعاء، فإن المشكلة تكمن في وحدة معزز المكابح الإلكتروني التي يمكن أن تتوقف عن العمل إما أثناء القيادة العادية أو أثناء استخدام نظام مساعدة السائق أيه.دي.أيه.إس. وعند تعطل الوحدة عن العمل، لن تعود إلى العمل إلا بعد إعادة ضبط وحدة معزز المكابح الإلكتروني (إي.بي.بي) مع دورة تشغيل السيارة.

كما تؤكد الوثائق أنه حتى منتصف يوليو الماضي تلقت فورد 37 مطالبة إصلاح في إطار فترة الضمان مرتبطة بمشكلة معزز المكابح.

كما علمت فورد بحادث تصادم واحد مرتبط بهذه المشكلة. ولم تُسجل أي إصابات أو حرائق بسبب العطل، وفقًا لوثائق الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة.

كما توضح الوثائق أن المشكلة تنشأ لأن وحدة إي.بي.بي معرضة لـ"اضطرابات جهد عادية ولكن نادرة". يمكن أن يؤدي انخفاض الجهد اللحظي وارتفاعه المفاجئ إلى ارتفاع مفاجئ في الجهد، مما يؤدي إلى توقف محرك الوحدة عن العمل.

في حال فقدان تعزيز المكابح، ستضيء مصابيح تحذير نظام منع انغلاق المكابح (أيه.بي.إي)، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، ومجموعة المكابح على لوحة القيادة إلى جانب رسائل التحذير. ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي فقدان تعزيز المكابح إلى تغيير في حساسية دواسة المكبح وزيادة في حركتها.

يُمكن حل هذه المشكلة بتحديث بسيط لبرنامج وحدة إي.بي.بي. تتوقع فورد البدء في طرح التحديثات اللاسلكية في وقت ما خلال الشهر الحالي.