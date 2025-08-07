ديترويت - (د ب أ):

كشفت شركة جنرال موتورز أكبر منتج للسيارات في الولايات المتحدة عن جيل جديد من السيارة الكهربائية شيفروليه سيلفرادو إي.في 2026، حطم الرقم القياسي لمدى السيارات الكهربائية، وسجل مدى يعادل نحو ضعف المدى المقدر لوكالة حماية البيئة الأمريكية.

وبحسب الشركة تستطيع السيارة الجديدة قطع مسافة تصل إلى 2ر1059 ميل قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية وهو ما يحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم السيارة لوسيد إير جراند تورينج في الشهر الماضي وكان 749 ميلا بحسب مجلة كار أند درايفر المتخصصة في موضوعات السيارات.

كان مسار اختبار الشاحنة الكهربائية الخفيفة سيلفرادو أكثر ملائمة لجمهورها المستهدف من ذوي الياقات الزرقاء. في الواقع، استخدمت جنرال موتورز طراز وورك تراك الكهربائي الذي يركز على الأسطول من سيلفرادو والمزود ببطارية 205 كيلو واط/ساعة كحد أقصى، وهي أكبر سعة متاحة.

قامت جنرال موتورز بتحسين الديناميكية الهوائية والوزن عن طريق إضافة غطاء خلفي وإزالة الإطار الاحتياطي، وضبط المحاذاة المثلى، بل وذهبت إلى حد ضبط زاوية ماسحات الزجاج لخفض مقاومة السيارة للهواء إلى أدنى حد ممكن. كما قام المهندسون بنفخ الإطارات إلى 80 رطلا لكل بوصة مربعة، وهو أقصى ضغط مسموح به.

وتقول شركة جنرال موتورز إن 40 مهندسًا تطوعوا لإجراء اختبار تحديد المدى الجديد للسيارة. وقد عانوا قليلاً بسبب ذلك. استغرق الأمر سبعة أيام كاملة من القيادة في حرارة الصيف.

وللحصول على أقصى استفادة من كل ميل أخير، لم يستخدم السائقون مكيف الهواء. وعند إجراء اختبار مدى السيارة الكهربائية في العالم الحقيقي، تم ضبط التحكم التلقائي في درجة حرارة الهواء على 72 درجة وضبط مثبت السرعة على 75 ميلاً في الساعة على الطريق السريع ذهابًا وإيابًا.

وبحسب كار أند درايفر فقد كان مدى السيارة سيلفرادو الكهربائية طراز 2024 يبلغ 400 وهو ما جعلها ثاني أطول السيارات الكهربائية مدى في فئتها في ذلك الوقت.