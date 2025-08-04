برلين. د ب أ

أعلنت شركة مازدا اليابانية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية 6e الصالون لتسحب البساط من تحت أقدام المنافسين في هذه الفئة مثل بي إم دبليو i5 وفولكس فاجن ID.7 و مرسيدس EQE.

أناقة كلاسيكية

وانصب تركيز الشركة اليابانية على الجوانب التصميمية؛ حيث تأتي سيارتها الكهربائية 6e الجديدة بأناقة كلاسيكية بدلا من الاعتماد على تصميمات مركبات الفضاء المنتشرة في موديلات الشركات الأخرى، ولذلك قد تبدو السيارة كأي سيارة تقليدية لولا إضاءة شبكة المبرد بلمبات LED.

وتحمل مقصورة السيارة بعض السمات التقليدية، فعلى الرغم من وجود شاشة لمسية كبيرة في سيارات مازدا لأول مرة، والتي يمكن استعمالها أثناء القيادة، إلى جانب صوت الذكاء الاصطناعي، الذي يصدح باستمرار، بالإضافة إلى إمكانية تعديل وضع المرايا عن طريق الشاشة والمقود فقط، إلا أن سيارة مازدا الكهربائية الجديدة لا تزال تشتمل على الكثير من الأزرار على المقود والكونسول الأوسط.

رحابة كبيرة

وتأتي السيارة 6e الكهربائية بطول 4.92 متر وقاعدة عجلات بطول 2.9 متر، وبالتالي فهي تتمتع برحابة كبيرة في جميع مواضع الجلوس، علاوة على وجود سقف بانورامي يمنح مقصورة السيارة أجواء مشرقة وجيدة التهوية.

وتتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 466 و1074 لترا، بالإضافة إلى صندوق الأمتعة أسفل الغطاء الأمامي، والذي يأتي بسعة 72 لترا، وفي هذه النقطة تتفوق السيارة اليابانية على الموديلات الألمانية مثل مرسيدس EQE أو فولكس فاجن ID.7 لعدم وجود صندوق أمتعة تحت الغطاء الأمامي.

كما تتألق المقصورة الداخلية للسيارة تشكيلة من الخامات الفاخرة مثل الجلد السويدي الناعم والمريح.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد مازدا 6e الكهربائية على سواعد محرك مركب على المحور الخلفي بقوة 190 كيلووات/258 حصان، مع بطارية بسعة 68.8 كيلووات ساعة. ويصل مدى السير المعياري إلى 479 كلم، في حين يتم إعادة شحن البطارية بقدرة تصل إلى 165 كيلووات.

وتوفر الشركة اليابانية لسيارتها الجديدة بطارية المدى الطويل نظير تكلفة إضافية، وتبلغ سعة هذه البطارية 80 كيلووات ساعة، وتوفر مدى سير يصل إلى 552 كلم.

وتنطلق السيارة بقوة 180 كيلووات/245 حصان، ولكنها تستغرق فترة أطول للشحن؛ نظرا لانخفاض قدرة الشحن القصوى إلى 90 كيلووات، وتزداد فترة شحن البطارية من 10% إلى 80% من 24 إلى 47 دقيقة.