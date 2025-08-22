"شعبة السيارات" تكشف أسباب انخفاض الأسعار خلال الفترة الأخيرة

كتب- حسن مرسي:

أكد عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السيارات في مصر شهدت انخفاضًا ملحوظًا مؤخرًا بفضل عدة عوامل اقتصادية إيجابية.

وقال بلبع خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الشمس"، إن الانخفاض النسبي في سعر الدولار يُعد العامل الرئيسي وراء هذا التراجع، إلى جانب زيادة إنتاج مصانع التجميع المحلي وفتح باب الاستيراد والتسجيل المسبق له.

وأضاف بلبع أن تحسن أداء السوق المصري يرجع أيضًا إلى التعافي الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مما يعزز المنافسة في قطاع السيارات.

وأشار بلبع إلى أن استمرار فتح الاستيراد للوكلاء والمستوردين ساهم في توفير السيارات بشكل أكبر، مما أدى إلى القضاء على ظاهرة "الأوفر برايس" وتقليل فترات الحجز الطويلة.

وأكد رئيس الشعبة العامة للسيارات أن استمرار انخفاض الأسعار يعتمد بشكل أساسي على استقرار سعر الدولار ومواصلة سياسات تحفيز الاستيراد.

وتابع رئيس الشعبة العامة للسيارات، أن أسعار السيارات المستعملة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار السيارات الجديدة، حيث تنخفض أسعار المستعمل عندما تنخفض أسعار السيارات الجديدة، مع مراعاة عوامل إضافية مثل حالة السيارة وعدد الكيلومترات المقطوعة.

وأشار بلبع إلى أن الوقت الحالي يُعد فرصة مناسبة لشراء السيارات، نظرًا لانخفاض الأسعار وتوافر المعروض بدون قيود الحجز.

وأكد بلبع أن هذه التطورات تعكس تحسن الوضع الاقتصادي وتعزز ثقة المستهلكين في السوق المصري، داعيًا المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة.

اقرأ أيضًا:

غرفة السياحة: مد فترة سداد رسوم الاشتراك في قرعة الحج السياحي 1447

قانون الرياضة الجديد يُحدد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية - تفاصيل

بعد واقعة "الثقب الأسود".. توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة للمسئولين

حريق بجراج "التنظيم والإدارة".. وإجراء عاجل بشأن امتحانات السبت