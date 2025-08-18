بعد دخولها مصر لأول مرة| هل تستطيع كيا K4 الجديدة منافسة هذه السيارات؟

القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، انضمت السيارة كيا K4 السيدان العائلية موديل 2026 رسميًا ولأول مرة إلى سوق السيارات المصري.

تتوفر كيا K4 الجديدة وفق المعلن بثلاث فئات من التجهيزات وتبدأ أسعارها من مليون و 400 ألف جنيه لفئة Highline، ومليون و 600 ألف جنيه للفئة الثانية GT line، ومليون و 750 ألف جنيه للفئة الثالثة GT line Black Edition.

ومن المتوقع بحسب خبراء أن تدخل سيارة كيا الجديدة في منافسة قوية مع عدد من السيارات التي تنتمي لعلامات أوروبية ويابانية وكورية عريقة وتتواجد في مصر منذ سنوات.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على أبرز 5 سيارات منافسة لـ"كيا K4" الجديدة:

رينو ميجان

تتوفر رينو ميجان سيدان موديل 2026 بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، وتباع بأسعار رسمية تبدأ من مليون و250 ألف جنيه للفئة Dynamic، ومليون و350 ألف جنيه للفئة Signature، ومليون و450 ألف جنيه للفئة Turbo Signature الأعلى تجهيزًا.

تويوتا كورولا

تقدم تويوتا كورولا اليابانية في مصر خلال شهر أغسطس الجاري بموديل 2025 وتتاح للمستهلكين بـ5 فئات من التجهيزات.

تبدأ أسعار كورولا الجديدة من مليون و300 ألف جنيه للفئة Active الأولى، ومليون و400 ألف جنيه للفئة Comfort الثانية، ومليون و500 ألف جنيه للفئة Smart الثالثة.

أما الفئة Smart المزودة بسقف زجاجي تباع بمليون و600 ألف جنيه، بينما تباع الفئة Elegance الأعلى تجهيزا بمليون و650 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا CN7

تتاح السيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2025 بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، وتبدأ الأسعار من مليون و375 ألف جنيه للفئة Shadow، والفئة Blaze الثانية سعرها مليون و530 ألف جنيه.

وتقدم الفئة Redline الثالثة بمليون و700 ألف جنيه، فيما الفئة Black Diamond الأعلى تجهيزًا تباع بمليون و930 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا

تتوفر السيارة سكودا أوكتافيا موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من مليون 799 ألف جنيه للفئة Selection Loft، ومليون 999 ألف جنيه للفئة Selection Lounge، ومليونين و199 ألف جنيه للفئة Selection Suite.

بيجو 408

تتوفر السيارة بيجو 408 موديل 2026 بفئتين من التجهيزات وتبدأ أسعارها الرسمية من مليون و950 ألف جنيه للفئة Allure، ومليونين و300 ألف جنيه للفئة GT Pack الأعلى تجهيزًا.

