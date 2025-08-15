أسعار ومواصفات رينو أوسترال 2026 الجديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

توفر الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، السيارة أوسترال الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية بـ 5 فئات من التجهيزات خلال شهر مايو الجاري.

يقدم الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية رينو أوسترال موديل 2026 في مصر بـ 5 فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من مليون 590 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 770 ألف جنيه للفئة الثانية.

أما الفئة الثالثة تباع بمليون 880 ألف جنيه، فيما تباع الفئة الرابعة بمليون 990 ألف جنيه، والفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا 2 مليون و20 ألف جنيه.

مواصفات رينو أوسترال الجديدة بمصر:

تعتمد رينو أوسترال على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، وينقل حركة للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك.

يتم التحكم في أداء المحرك ومختلف عناصر السيارة بواسطة نظام "multi sense" لتغيير وضعيات القيادة الثلاث وهي "كومفورت - إيكو - سبورت".

السيارة مجهزة بنظام توجيه العجلات الخلفية حيث تقوم العجلات الخلفية في اتجاه عكس العجلات الأمامية حتى سرعة 50 كم/س، بينما تقوم بالتوجيه في نفس الاتجاه فوق تلك السرعة بهدف تعزيز قدرات توجيه السيارة داخل المنعطفات الحادة حيث يبلغ قطر الدوران 10.1 مترا.

وتعد فئة Esprit Alpine النسخة الرياضية التي تقدم لأول مرة على مستوى طرازات رينو، وتتسم بلمسات رياضية خاصة خارجيا، مثل جنوط الألمونيوم قياس 20 بوصة وتصميمات الصدامات المختلفة وشعارات ألبين المثبتة على جوانب السيارة.

أما من الداخل ظهرت المقصورة بمزيج بين الألكنتارا والجلود بالمقاعد التي تحمل شعارات ألبين أيضا وتم استخدام الكربون فايبر المظهري ببعض المناطق.

حصلت مقصورة أوسترال أيضا على شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة وأخرى وسطية لنظام أوبن أر المعلوماتي بقياس 12 بوصة، بينما يمكن عرض بعض المعلومات مثل السرعة وتوجيهات نظام الملاحة على الزجاج الأمامي بخاصية Head Up Display قياس 9.3 بوصة.

