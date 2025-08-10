سول - (د ب أ):

أظهرت بيانات اليوم الأحد أن شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية جاءت في المركز الثاني عالميا من حيث الأرباح التشغيلية خلال النصف الأول من العام، متجاوزة شركة فولكس فاجن الألمانية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الأرباح التشغيلية لشركة هيونداي موتور وكيا كورب بلغت 01ر13 ترييلون وون (9.25مليار دولار) خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين.

وبالمقارنة، سجلت فولكس فاجن، ثاني أكبر شركة سيارات عالميا من حيث حجم المبيعات، أرباحا تشغيلية بقيمة 6.7 مليار يورو (10.86 تريليون وون) خلال النصف الأول من العام.

وتعد هذه أول مرة تتفوق فيها هيونداي على فولكس فاجن في الأرباح التشغيلية على أساس نصف سنوي.

