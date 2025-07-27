القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة "إم جي" MG الصينية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة MG 7 السيدان العائلية متوسطة الحجم موديل 2026 بقيمة 75 ألف جنيه خلال شهر يوليو الجاري.

ووفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، فقد أصبح سعر الفئة LUX من إم جي 7 مليون و590 ألف جنيه مقابل مليون و665 ألف جنيه سابقًا.

كما كشفت قائمة الأسعار الجديدة عن انضمام فئة جديدة تقدم لأول مرة من إم جي 7 هي الفئة Trophy والتي تقدم بسعر مليون و690 ألف جنيه.

تعتمد إم جي 7 موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مع شاحن تيربو، الذي يولد قوة قدرها 185 حصانًا وعزم دوران 300 نيوتن متر. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

تقدم إم جي 7 مع تجهيزات السلامة القياسية التي تشمل، وسائد هواء أمامية وجانبية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، برنامج ثبات إلكتروني ESP، تحكم في الفرامل أثناء الانعطاف CBC.

كما تمتلك السيارة نظام حماية من الانقلاب ARP، مثبت ومحدد سرعة، نظام تحكم عند صعود المرتفعات HAC، كاميرا خلفية وحساسات ركن خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

تأتي إم جي 7 مزودة بتجهيزات تشمل، مصابيح أمامية وخلفية ليد مع إضاءة أمامية أوتوماتيكية، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، جنوط رياضية قياس 19 بوصة.

أما المقصورة تأتي مع تجهيزات تشمل دخول السيارة بدون مفتاح، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر، عجلة قيادة متعددة الوظائف شاشة ثلاثية على لوحة القيادة مقاسها 30 بوصة تتضمن شاشة عدادت قياس 10.25 بوصة وشاشة للترفيه.

ويتوفر بالسيارة أيضًا شاشة لعرض البيانات مقاس 12.3 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات أبل كار بلاي و أندرويد أوتو، 4 فتحات توصيل يو إس بي.

اقرأ أيضًا:

بـ2240 جنيه.. قسط أرخص سيارة جديدة في مصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

"سيارات أكل العيش".. تويوتا كوستر 23 راكب موديل 2025 في مصر بهذا السعر

بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

لـ"محدودي الدخل".. 4 سيارات في سوق المستعمل تبدأ من 25 ألف جنيه

إقبال تاريخي على سيارة شاومي الكهربائية الجديدة.. 196 ألف طلب في دقيقتين