"قبل ما تدهنها".. تعرف على أنواع بويات السيارات ومتوسط أسعارها

القاهرة - (مصراوي):

يواجه الكثير من مالكي السيارات المستعملة، صعوبة في اختيار النوع المناسب لطلاء السيارة عند تجديدها بالكامل أو صيانة بعض الأجزاء التي تعرضت لصدمات أو تلف.

ويوصي خبراء بضرورة اختيار الطلاء المناسب للسيارة حيث لا يقتصر دوره على الشكل الجمالي، بل يمتد إلى الحفاظ على هيكل السيارة من العوامل البيئية المختلفة مثل الشمس والأمطار والأتربة وغيرها.

وفي حين أن بعض فنيي السمكرة والدهانات يقترحون على مالك السيارة أنواع معينة من الطلاء، يفضل آخرون البحث بأنفسهم عن النوع الأنسب لسياراتهم.

في التقرير الآتي نظرة سريعة على أنواع الطلاء المتوفرة في الأسواق من حيث التركيب والتقنية والمميزات والعيوب.

أولاً: البويات حسب التركيب:

1. البوية العادية (Solid Paint)

الـSolid Paint هو نوع من البويات لونه سادة وبدون لمعان خاص أو تأثيرات.

ويمتاز هذا النوع من البويات برخص سعرها وسهولة صيانته وتنظيفه.

ويعيب بويات الـSolid Paint سهولة تعرضها للخدوش، ومظهرها البسيط.

وأبرز الألوان الشائعة في هذا النوع من الدهانات الأبيض والأحمر والأزرق السادة

2. البوية الميتالك (Metallic Paint)

يحتوي هذا النوع من الدهانات على جزيئات معدنية صغيرة تعكس الضوء.

وتتميز دهانات الـMetallic Paint بشكل لامع وجذاب ولا تظهر به الخدوش البسيطة.

ويعيب هذه البويات ارتفاع أسعارها مقارنة بالبويات العادية، وصعوبة صيانتها بدون ظهور فرق في اللون.

أما أبرز الألوان الشائعة بهذا النوع من البويات الفضي والرمادي والأزرق الميتالك.

3. البوية اللؤلؤية (Pearlescent Paint)

تحتوي بويات Pearlescent Paint على جزيئات تعكس الضوء بألوان مختلفة حسب الزاوية.

وتمتاز بمظهرها الجذاب والذي يعكس جانب الرفاهة والفخامة بالسيارة.

بينما يعيب هذا النوع ارتفاع أسعاره وصعوبة مطابقته في حال الإصلاح.

وأبرز ألوان هذه النوع الأبيض اللؤلؤي والأسود اللؤلؤي.

4. البوية المطفية (Matte Paint)

هي بويات بدون لمعان تمامًا وتعطي مظهر عصري ورياضي.

وتتميز بأنها غير تقليدية وعصرية؛ فيما يعيبها صعوبة تنظيفها وحساسيتها للخدوش وعدم استجابتها للتلميع.

والألوان الأكثر شيوعًا الرمادي المطفي والأسود المطفي.

5. البوية الإكريليك (Acrylic Paint)

تتميز بشكلها اللامع المقاوم للعوامل البيئية، كما أنها سريعه الجفاف، وتستخدم بشكل أوسع في عمليات التجميل البسيطة وإزالة الخدوش.

ولكن يعيبها أنها قد تكشف الاختلاف في طبقات اللون، واقتصارها على بعض الألوان مثل الأبيض والأزرق.

ثانيًا: أنواع البويات حسب التقنية

بويات أساسها مائي (Water-Based Paint):

وتتميز هذه البويات بأنها صديقة للبيئة وتستخدم بشكل واسع في أوروبا ومصانع السيارات الحديثة.

بويات أساسها زيتي (Solvent-Based Paint):

هذه البويات هي أكثر شيوعًا في الورش التقليدية، تعطي لمعان قوي لكنها ملوثة للبيئة.

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