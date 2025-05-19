بياستري: فوجئت بتجاوز فيرستابن لي مبكرا في سباق إيمولا

إيمولا، إيطاليا (د ب أ)

أكد الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين أنه فوجئ بتجاوز الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول له في المنعطف الأول لمضمار إيمولا.

انطلق فيرستابن بجرأة من خارج المنعطف الأول، ليتجاوز بياستري، الذي بدأ السباق من مركز الانطلاق الأول، لينجح السائق الهولندي بعدها في تصدر السباق.

وحقق فيرستابن فوزه بالسباق الثاني هذا الموسم، وذلك في السباق رقم 400 لفريقه ريد بول في فورمولا 1، ليكسر سلسلة بياستري متصدر ترتيب بطولة السائقين، بالفوز في ثلاثة سباقات متتالية.

وفي اللحظات الأخيرة من السباق أيضا، تقدم لاندو نوريس السائق الآخر لمكلارين ليخطف المركز الثاني من زميله بياستري، ويقلص فارق النقاط بينه وبين السائق الأسترالي إلى 13 نقطة، بينما يحل فيرستابن الساعي للفوز ببطولة العالم للمرة الخامسة على التوالي، ثالثا في الترتيب العام هذا الموسم متخلفا بفارق 22 نقطة عن الصدارة.

وسئل بياستري عما إذا كان فوجئ بما فعله فيرستابن عند المنعطف الأول، ليرد قائلا "نعم، لقد تخيلت أن الوضع تحت سيطرتي، ولكنها كانت خطوة جيدة من ماكس".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "ربما كنت سأفعل شيئا مختلفا، كان من الممكن أن أكبح بعد 10 أمتار، ولكن هذه هي الحياة، فأنت تعيش لكي تتعلم".

من جانبه، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول "لقد أثبت فيرستابن براعته بهذا التجاوز، وأعتقد أن (أوسكار) كان أكثر تركيزا على جورج راسل، وترك فجوة تقدم منها ماكس".

وأضاف هورنر "فيرستابن بارع في استغلال الفجوات، وكان عاملا حاسما بالنسبة له".

وقال فيرستابن "لقد كان الأمر مفاجئا، ولكنني سعيد بما قدمناه في هذا السباق، وأتمنى أن نواصل بنفس الأداء في السباقات القادمة".