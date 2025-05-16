نوريس: لا أفكر في ترتيب السائقين في فورمولا-1

إيمولا - (د ب أ):

قال البريطاني لاندو نوريس، إنه لا يفكر في تأخره بالترتيب خلف زميله في فريق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، في ترتيب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا -1..

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الأسترالي بياستري فاز بأول ثلاث سباقات وذلك بعد نجاحه في التتويج بجائزة ميامي قبل نحو أسبوعين، حيث دفع نوريس ثمن اصطدامه بالهولندي ماكس فيرستابن في اللفة الأولى مما سمح لزميله في الفريق بالتقدم أكثر.

ويدخل بياستري حلبة إيمولا في جائزة إيمليا رومانا الكبرى هذا الأسبوع بفارق 16 نقطة عن نوريس وذلك بعد فوزه بأربعة سباقات من أول ستة سباقات في الموسم.

لكن السائق البريطاني نوريس أكد أنه غير مهتم بمركزه الحالي، مشيرا إلى أن تركيزه منصب على تحسين أدائه.

وبسؤاله حول إذا كان يفكر بخصوص ترتيب السائقين أجاب نوريس : "لا هي الإجابة".

وأضاف: "لا أهتم بهذا الأمر ولن أفكر فيه أبدا، من السهل تغيير الأمور".