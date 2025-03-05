10 صور لسيارة مازيراتي جران كابريو بعد حصولها على محرك جديد

روما - (د ب أ):

أعلنت شركة مازيراتي الإيطالية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات السوبر رياضية الخارقة، عن إطلاق محرك جديد لأيقونتها Grancabrio الكابريو.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها Grancabrio المكشوفة حصلت على خدمات محرك سداسي الأسطوانات، والذي يزأر بقوة 360 كيلووات/490 حصان.

وتتضافر جهود المحرك مع نظام الدفع الرباعي لدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4 ثوان فقط، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 300 كلم/س.

وبالتوازي مع المحرك الجديد، وسّعت مازيراتي برنامج تجهيزات الطراز بلون الطلاء “Verde Giada” الجديد.

جدير بالذكر أن السيارة Grancabrio تعتمد في الموديل Trofeo على سواعد محرك بنزين تربو سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات، والذي يزأر بقوة 404 كيلووات/550 حصان، وينطلق بسرعة قصوى تبلغ 316 كلم/س.

كما تتوفر السيارة بنسخة كهربائية تحمل الاسم Folgore، والتي تعتمد على سواعد ثلاثة محركات بقوة إجمالية تبلغ 610 كيلووات، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 290 كلم/س.