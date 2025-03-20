مبيعات الدراجات الكهربائية في الصين تتجاوز 3 ملايين وحدة خلال 6 أشهر

بكين - (د ب أ):

أعلنت وزارة التجارة الصينية ارتفاع عدد الدراجات الكهربائية الجديدة التي تم بيعها في الصين منذ إطلاق برنامج دعم استبدال السلع الاستهلاكية في سبتمبر/أيلول 2024 إلى 42ر3 مليون دراجة.

كما أعلنت الوزارة بيع أكثر من 04ر2 مليون دراجة كهربائية جديدة في إطار البرنامج وتحقيق عائدات تبلغ 61ر5 مليار يوان (حوالي 783 مليون دولار).

وبحسب الوزارة بلغ متوسط مبيعات الدراجات الكهربائية في الصين خلال العام الحالي 27 ألف دراجة وهو ما يعادل 5ر2 مرة متوسط مبيعات العام السابق.

وأضافت الوزارة أن أكثر من مليوني شخص استفادوا من برنامج مبادلة السلع الاستهلاكية حيث حصلوا على دعم إجمالي بلغ أكثر من 2ر1 مليار يوان بمعدل 610 يوان لكل شخص.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا إلى أن حوالي 50 ألف منفذ بيع استفادت من برنامج دعم مبيعات الدراجات الكهربائية منذ بداية العام الحالي، حيث زاد متوسط المبيعات لكل متجر بحوالي 107 آلاف يوان. وأغلب هذه المتاجر عبارة عن شركات أفراد أو مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر.