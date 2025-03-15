مواصفات واسعار أحدث سيارة لأوبل في مصر

كتب- محمود أمين :

قدمت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، الجيل الثاني من أوبل جراند لاند الجديدة كليًا في السوق المصري، التي تعد أحدث سيارة للعلامة محلياً، نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات السيارة تفصيلياً:

المواصفات الفنية

تأتي أوبل جراند لاند الجديدة بمحرك تربو سعة 1.6 لتر، قادر على توليد قوة تصل إلى 180 حصانًا وعزم دوران يبلغ 240 نيوتن متر. هذه المواصفات تمنح السيارة أداءً قويًا وتوازنًا مثاليًا بين القوة وكفاءة استهلاك الوقود. وبفضل أبعادها التي تصل إلى 4.65 متر طولًا، تقدم السيارة مساحة واسعة مع تصميم خارجي مميز، حيث تشمل المصابيح الأمامية ذات التصميم النحيف والسقف الذي يتباين لونه مع جسم السيارة.

التصميم والتجهيزات

التصميم الخارجي

تتميز السيارة بخطوط تصميمية عصرية مع جنوط رياضية مقاس 19 بوصة مزدوجة الألوان، وسقف أسود اللون في جميع الطرازات. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على حماية أسفل المحرك من الحديد لتعزيز قدرتها على تحمل الظروف القاسية.

مساحة التخزين

توفر أوبل جراند لاند مساحة تخزين كبيرة في الشنطة تصل إلى 550 لتر، ما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة والتخزين اليومي.

التكنولوجيا والأنظمة المتقدمة

نظام الأمان

تأتي أوبل جراند لاند مجهزة بأنظمة أمان متطورة تشمل ست وسائد هوائية، نظام مساعدة السائق على الانتباه، مكابح الطوارئ، كاميرا خلفية لتسهيل عملية الركن، ونظام التعرف على الإشارات المرورية. كما تحتوي على نظام مكابح مانعة للانغلاق ونظام توزيع المكابح لضمان أمان القيادة في جميع الظروف.

نظام كاميرا 360 درجة

يتوفر في الفئة الأعلى "توب لاين+"، حيث يوفر رؤية محيطية شاملة تسهل المناورة في الأماكن الضيقة.

التكنولوجيا الداخلية

تأتي جميع الفئات بشاشة عرض تعمل باللمس بحجم 16 بوصة، مع نظام ملاحة وأوامر صوتية ودعم كامل لأنظمة الاتصال الحديثة مثل Apple CarPlay و Android Auto. كما تتميز بتوفير تجربة صوتية رائعة من خلال 6 سماعات وشاحن لاسلكي في جميع الفئات.

الراحة والتجهيزات الداخلية

المقاعد

تتمتع السيارة بمقاعد معتمدة من AGR، التي تقدم دعمًا مثاليًا للظهر وتساهم في الراحة أثناء القيادة الطويلة. كما تتوافر مقاعد من الجلد الفخم مع وظيفة المساج والتبريد في فئة "توب لاين+"، بينما تأتي مقاعد الفئة الأعلى قابلة للتعديل كهربائيًا في 10 اتجاهات.

التكييف

تم تجهيز المقصورة بنظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي الاتجاهات مع فتحات تكييف خلفية لضمان راحة جميع الركاب.

الأسعار والفئات

تتوفر أوبل جراند لاند الجديدة بثلاث فئات في السوق المصري، وتبدأ الأسعار من، الفئة الأولى 1.850.000 جنيه، الفئة الثانية 1.950.000 جنيه، الفئة الثالثة 2.100.000 جنيه.