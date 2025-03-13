بأقل من 30 ألف دولار.. كيا تفتح باب حجز سيارتها EV4 في بلد المنشأ

كتب - محمد جمال:

كشفت شركة كيا النقاب عن سيارتها الكهربائية EV4 أول سيارة سيدان كهربائية، وفتحت كيا باب الطلب على شرائها بسعر يقل عن 30,000 دولار أمريكي في كوريا الجنوبية قبل إطلاقها عالميًا.

تأتي EV4 الكهربائية الجديدة بأطول مدى قيادة حيث يتجاوز مدى القيادة 330 ميلًا (533 كيلومترًا)،

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها EV4 الجديدة تعد رابع موديلاتها الكهربائية الخالصة بعد EV3 وEV6 وEV9، مشيرة إلى أنها تعتمد على تقنية 800 فولت، مما يضمن أوقات شحن قصيرة.

تُعد سيارة EV4 جزءًا من استراتيجية كيا الجديدة للسيارات الكهربائية، حيث تتراوح أسعارها بين حوالي 30,000 دولار أمريكي و80,000 دولار أمريكي.

بدأت كيا فتح باب الطلب على شراء سيارة EV4 في كوريا يوم الاثنين، بسعر يبدأ من 29,000 دولار أمريكي ومع وجود حوافز، وتتوقع كيا أن يبلغ سعر الشراء الفعلي حوالي 23,500 دولار أمريكي.

يعمل طراز "Air" القياسي ببطارية سعتها 58.3 كيلوواط/ساعة، ويصل مدى قيادته إلى 237 ميلاً (382 كم).

أما طراز EV4 طويل المدى، والذي يبدأ سعره من 31,800 دولار أمريكي فيصل مدى قيادته إلى 331 ميلاً (533 كم) بفضل بطارية سعتها 81.4 كيلوواط/ساعة.

بفضل شاحن بقوة 350 كيلوواط، يُمكن شحن سيارة EV4 طويلة المدى من 10% إلى 80% في حوالي 31 دقيقة، بينما يستغرق الطراز القياسي حوالي 29 دقيقة.

تأتي المقصورة الداخلية كيا EV4 الكهربائية الجديدة بأحدث البرمجيات وتقنيات الاتصال، ويتألق نظام المعلومات والترفيه الجديد ccNC من كيا، المزود بشاشة عرض مزدوجة للسائق وشاشتي ملاحة قياس 12.3 بوصة، في تصميم بسيط للغاية.

أسعار فئات كيا EV4 الكهربائية الجديدة:

- ستاندرد إير 28.900 دولار

- ستاندرد إيرث 32.000 دولار

- ستاندرد جي تي لاين 32.900 دولار

- لونج رينج إير 31.800 دولار

- لونج رينج إير 35.000 دولار

- لونج رينج جي تي لاين 35.900 دولار

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