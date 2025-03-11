فولكس فاجن تفقد أكثر من 3.8 مليار يورو من أرباحها في 2024

فولفسبورج - (د ب أ):

تراجعت أرباح مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية للسيارات على نحو كبير العام الماضي بسبب المنافسة الشديدة في الصين وتكاليف إعادة الهيكلة المرتفعة.

وأعلنت الشركة في فولفسبورج، الثلاثاء، أنها حققت العام الماضي أرباحا بقيمة 12.4 مليار يورو، بتراجع قدره نحو 31% عن عام 2023 أي نحو 3.84 مليار يورو.

وتراجعت أرباح الشركة على نحو كبير في الصين، التي كانت تدر أرباحا كبيرة في الماضي للشركة. علاوة على ذلك، تكبدت الشركة تكاليف باهظة، خاصة خلال إغلاق مصنع "أودي" في بروكسل.

وفي الأعمال اليومية انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة نحو 15% إلى 19.1 مليار يورو، ويعادل هذا هامشا قدره 5.9% مقارنة بـ 7% في العام السابق. وبذلك، حققت فولكس فاجن أداء أفضل مما أعلنت عنه في السابق.

وفي المقابل، ارتفعت المبيعات بنحو 1% إلى 324.7 مليار يورو. ومن المقرر خفض توزيعات الأرباح بنسبة 30% إلى 6.36 يورو للسهم الممتاز المدرج في مؤشر "داكس".

ورغم ضعف القطاع، تسعى مجموعة فولكس فاجن إلى تحقيق نمو في المبيعات هذا العام. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات على مستوى المجموعة بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بالعام السابق.

ويتوقع الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر بلوم، أن يتراوح العائد التشغيلي على المبيعات في نطاق 5.5 إلى 6.5%، وهو نفس المستوى تقريبا الذي كان عليه العام الماضي.

وفي شهر ديسمبر الماضي وبعد نزاع طويل، اتفقت الشركة والنقابة على برنامج إعادة هيكلة العلامة التجارية الأساسية "فولكس فاجن".

ومن المتوقع شطب 35 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030، وهو ما يعادل حوالي 25% من القوة العاملة في الشركة في ألمانيا.

ولأجل خفض تكاليف الأجور، يُجرى خفض مختلف المكافآت والبدلات وتعليق الزيادات في الأجور. وفي المقابل، ستمتنع الشركة فاجن عن إغلاق مصانعها وتسريح العمالة.

وبحسب فولكس فاجن، فإن التحديات تنشأ في المقام الأول من بيئة يهيمن عليها عدم اليقين السياسي، وتزايد القيود التجارية، والتوترات الجيوسياسية.