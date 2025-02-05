تويوتا اليابانية تربح 2.1 تريليون ين خلال ثلاثة أشهر

طوكيو - (د ب أ):

ارتفعت أرباح شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام ما قبل الماضي.

وارتفع صافي دخل تويوتا خلال الربع الثالث إلى 2.19 تريليون ين مقارنة بـ1.36 تريليون خلال العام الماضي.

ولكن الدخل التشغيلي للشركة تراجع خلال الربع الثالث ليسجل 1.22 تريليون ين، مقارنة بـ1.68 تريليون ين خلال العام الماضي.

وارتفعت إيرادات المبيعات إلى 12.39 تريليون ين مقارنة بـ 12.04 تريليون ين خلال العام الماضي.

وتتوقع الشركة تسجيل صافي دخل خلال عام 2025 يقدر بـ4.52 تريليون ين أو 340.87 ين للسهم، ودخل تشغيلي بقيمة 4.7 تريليون ين وإيرادات مبيعات بواقع 47 تريليون ين.

وتراجعت مبيعات السيارات في اليابان والخارج بواقع 295 ألف وحدة أو 4% لتصل إلى 7 ملايين وحدة خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025 مقارنة بالعام السابق.

اقرأ أيضًا:

"مرسيدس الغلابة".. أسعار اسبرانزا A-620 في سوق المستعمل

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

بالصور.. لادا تطرح نيفا سبورت الجديدة كليًا في الأسواق