أرخص سيارة جديدة تحمل علامة بايك بالسوق المصري

"كاش باك" يصل لـ 60 ألف جنيه على 11 سيارة جديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة ألكان أوتو، التابعة لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة بايك الصينية، السيارة U5 Plus كأرخص طرازاتها بالسوق المحلي خلال شهر فبراير 2025 الجاري.

تتوفر بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 875.000 جنيه للفئة القياسية، و975.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لبايك U5 Plus الجديدة بالسوق المصري:

أداء المحرك بايك U5 Plus

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

مساحات وأبعاد بايك U5 Plus

تأتي بايك U5 Plus السيدان الجديدة بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم.

السلامة والأمان في بايك U5 Plus

تقدم U5 Plus الجديدة بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر، كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

تجهيزات وكماليات بايك U5 Plus

مقصورة سيارة بايك الجديدة يتوفر بها شاشة 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث، وتكييف أوتوماتيك وتكييف خلفي وشاشة 7 بوصة وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف ويتوفر للسيارة ألوان أبيض وأحمر وأسود وفضي.

اقرأ أيضًا: