أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شانجان" Changan التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة UNI-T كروس أوفر الرياضية المدمجة بقيمة ثابتة 50 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

ويعد التخفيض الجديد المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، هو الثاني خلال شهرين، إذ سبق وتراجعت أسعار السيارة بنفس القيمة خلال شهر نوفمبر المنقضي.

وبعد تخفيضات ديسمبر أصبحت أسعار شانجان UNI-T الرسمية تبدأ من 1.350.000 جنيه للفئة Premium، والفئة Flagship الأعلى تجهيزًا تراجع سعرها إلى 1.450.000 جنيه.

تعمل سيارة UNI-T موديل 2026 المستوردة بمحرك 1.5 لتر توربو بقوة 177 حصانًا يوفر أداءً ديناميكيًا استثنائيًا، مع ناقل حركة Speed WET DCT-7، ونظام توجيه EPS (Speed Sensing)

مقصورة السيارة مزودة بشاشة مسطحة قياس 10.3 بوصة للعدادات وشاشة ملتيميديا تعمل باللمس قياس 10.3 بوصة أيضًا كلاهما متصل كشاشة واحدة، ونظام شحن لاسلكي للهواتف، تكييف هواء ثنائي المناطق، مقاعد كهربائية.

تتوفر السيارة بمواصفات أمان تشمل أنظمة الفرامل المساعدة، 6 وسائد هوائية، نظام كاميرات بزاوية 360 درجة، إضاءة أمامية أوتوماتيكية، تحذير من التصادم الأمامي، والحفاظ على المسار، التوقف التلقائي قبل التصادم.

