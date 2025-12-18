بعد تراجعها حتى 100 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات شيري أريزو 8 الجديدة بمصر

أرخص سيارة كهربائية متناهية الصغر في مصر.. بأقل من 590 ألف جنيه

تقدم جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، السيارة شيري أريزو 8 الجديدة بتخفيض يتراوح بين 80 إلى 100 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

تقدم شيري أريزو 8 الجديدة بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 1.270.000 جنيه للفئة Luxury، والفئة Flagship سعر 1.350.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيري أريزو 8 التفصيلية بالسوق المصري:

شيري أريزو 8 الجديدة تأتي بمحرك تبلغ سعته 1.6 لتر، قادر على توليد قوة تبلغ 197 حصانًا، مع أقصى عزم دوران يصل إلى 290 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة مزدوج القابض من نوع Wet DCT.

من حيث الحجم الخارجي، يتسم الطراز بأبعاد متوازنة تضعه ضمن فئة سيارات السيدان المتوسطة الكبيرة، حيث يبلغ طوله 4,780 ملم، في حين يصل عرضه إلى 1,843 ملم، ويبلغ ارتفاعه 1,469 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,790 ملم.

هذه الأبعاد توفر اتساعاً ملحوظاً داخل المقصورة، ما ينعكس على راحة الركاب في المقاعد الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى تحسين الثبات على الطرق السريعة.

أنظمة أمان شيري أريزو 8

تتمتع السيارة الجديدة بمنظومة متكاملة من تجهيزات السلامة التي تم تطويرها لتواكب المعايير العالمية في هذا المجال. من بين أبرز هذه الأنظمة:

-وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية لتأمين جميع مناطق المقصورة.

-مثبت سرعة متكيف يقوم بتعديل السرعة تلقائياً بناءً على حركة المرور.

-نظام التحذير عند الانحراف عن الحارة المرورية، والذي يُنبّه السائق في حال مغادرة المسار دون استخدام الإشارات.

-نظام تسجيل بيانات الحوادث، الذي يُمكّن من تحليل المعلومات في حال وقوع اصطدام.

-حساسات ركن أمامية تُسهم في تسهيل عملية صف السيارة في المساحات الضيقة.

هذه المنظومة تؤكد التركيز على توفير أعلى مستويات الأمان للسائق والركاب، إلى جانب دعم تجربة القيادة اليومية بالراحة والثقة.

أما داخل المقصورة، فتتوفر شاشة رقمية للعدادات مقاس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة وسطية كبيرة تعمل باللمس وتبلغ مساحتها 24 بوصة، مما يُوفر واجهة تحكم متطورة وسلسة. كما تدعم أنظمة الاتصال الذكي عبر تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى تقنية البلوتوث.

وتعزز السيارة تجربة القيادة بأنظمة متعددة تتيح التنقل بين أنماط قيادة مختلفة تشمل النمط العادي والاقتصادي والرياضي، فضلاً عن نظام صوتي مكوّن من 8 سماعات، ومقعد سائق يمكن تعديله كهربائياً في 6 اتجاهات مختلفة لتوفير أقصى درجات الراحة أثناء القيادة.

