أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن إضافة فئة جديدة من "هيونداي توسان" بالسوق المحلي، لتصبح السيارة متوفرة خلال شهر ديسمبر الجاري بسبع فئات مختلفة التجهيزات.

الفئة الجديدة هي توسان ريدلاين N Pack ويبلغ سعرها الرسمي وفق المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية 1.875.000 جنيه.

تعتمد هيونداي توسان NX4e FL بفئاتها المختلفة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني، قادر على توليد قوة 180 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

وتأتي السيارة بأبعاد 4.510 مم للطول في الفئات العادية و4.520 مم لطراز N Line، وبعرض 1.865 مم وارتفاع 1.650 مم، وقاعدة عجلات تبلغ 2.680 مم، مع خلوص أرضي 170 مم، ومساحة تخزين خلفية تصل إلى 503 لترات.

تشمل منظومة الأمان بالسيارة مجموعة من التجهيزات أبرزها 6 وسائد هوائية، ونظام مانع الانغلاق، وبرامج الاتزان الإلكتروني، والمساعدة على المرتفعات والمنحدرات، بالإضافة إلى حزمة أنظمة القيادة الذكية التي تضم تحذير الاصطدام الأمامي والحفاظ على المسار وتنبيه النقطة العمياء والرؤية المحيطية 360 درجة، فرامل يد إلكترونية ونظام مراقبة الإطارات.

أما المقصورة الداخلية فتم تجهيزها بعجلة قيادة جلد قابلة للإمالة والامتداد، وتكييف أوتوماتيك ثنائي التحكم، ومقاعد خلفية قابلة للطي بنظام 40:20:40، ، بالإضافة إلى إمكانية ضبط المقاعد الأمامية كهربائيًا مع خاصية الذاكرة لكرسي السائق. وشاشة عدادات وترفيه متصلة قياس 12.3 بوصة ونظام صوتي من 6 سماعات أو 7 سماعات.

