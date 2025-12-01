انخفاض أسعار شيري تيجو 8 المصنعة محليًا حتى 55 ألف جنيه.. تفاصيل

فيات إي-أوليس الفان الكهربائية تدخل السوق المصري رسميًا.. أسعار ومواصفات

أقرت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة تيجو 8 الـSUV العائلية خلال شهر ديسمبر الجاري بقيم تراوحت بين 30 و55 ألف جنيه.

ووفق قائمة الأسعار الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، فقد تراجعت أسعار الفئة Comfort الأولى من تيجو إلى 1.095.000 جنيه مقابل 1.125.000 جنيه في نوفمبر الماضي، وتراجعت الفئة Luxury خماسية المقاعد إلى 1.155.000 جنيه بدلًا من 1.195.000 جنيه.

أما الفئة Luxury سباعية المقاعد الأعلى تجهيزًا بين فئات تيجو 8 موديل 2026 المجمعة بمصانع الشركة في مصر، تراجعت إلى 1.195.000 جنيه مقارنة بـ1.225.000 جنيه سابقًا.

تأتي شيري تيجو 8 المجمعة محليًا بطول 4.700 مم، عرض 1.860 مم، 1.746 مم للارتفاع، قاعدة عجلات بطول 2.710 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

تعتمد شيري تيجو 8 الجديدة على محرك تربو سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم أقصى 210 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة بالدقيقة.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 6 نقلات، وتستهلك السيارة في المتوسط 7.4 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 190 كم/س.

زودت شيري تيجو 8، بعدد من أنظمة السلامة والأمان في مقدمتها 6 وسائد هوائية نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، نظام الفرامل المساعدة BA، نظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP.

تمتلك السيارة أيضًا نظام HDC للحفاظ على ثبات السيارة في حاله الهبوط من المنحدرات، كما زودت السيارة بنظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات ، التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، كاميرا بزاوية 360 درجة.

سيارة شيري، زودت بشاشة تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا، تكييف هواء ثنائي المناطق مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية، مقعد كهربائي للسائق يمكن التحكم به في 6 اتجاهات مختلفة، خاصية تسخين المقاعد الأمامية، إضاءة داخلية من 7 ألوان مختلفة.

