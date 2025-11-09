طرح أول سيارة كهربائية من النصر للسيارات في مصر.. ماذا نعرف عنها؟

اتخذت مصر خطوة جديدة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، مع الظهور الرسمي لأول طراز كهربائي يتم تجميعه محليًا بنسبة مكون محلي تصل إلى 30٪، وهو الطراز دونج فينج ماج الذي يعتمد على بطارية بقدرة 50 كيلووات من إنتاج شركة النصر للسيارات، تقدم نفس اليارة محلياً مزودة بمحرك بنزين تقليدي، يمكن التعرف عليها من خلال الآتي:

تعتمد السيارة على محرك توربيني رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، قادر على توليد قوة تبلغ 204 حصان، مع عزم دوران يبلغ 305 نيوتن-متر عند نطاق دوران ما بين 2000 و4000 دورة في الدقيقة. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات. ويعمل بنظام دفع أمامي. وتبلغ السرعة القصوى للسيارة حوالي 190 كم/ساعة، في حين يصل زمن التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة إلى 8.5 ثوانٍ.

يحتوي خزان الوقود على سعة تبلغ 51 لتر، وتستهلك في المتوسط 6.8 لتر/100 كم، أو 14.7 كيلومتر لكل لتر .

تأتي السيارة بطول 4.650 متر، العرض نحو 1.905 متر، الارتفاع 1.630 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.775 متر. زودت السيارة بنظام تعليق أمامي مستقل من نوع ماكفرسون، وخلفي متعدد الوصلات، نظام توجيه كهربائي مُعزز.

توفر السيارة شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، وشاشة مركزية تعمل باللمس قياس حتى 12.3 بوصة، مع دعم أنظمة الاتصال الذكي مثل بلوتوث، آبل كار بلاي و أندرويدأوتو. المقاعد مكسوة بالجلد، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا. ويشمل التجهيز الخارجي مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، جنوط مقاس 19 بوصة ، مرايا جانبية كهربائية، وفتحة سقف بانورامية.

من حيث الأمان، تأتي السيارة مجهزة بأنظمة فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، إضافة إلى وسائد هوائية، كما تتوفر أنظمة مساعدة القيادة ومراقبة النقاط العمياء.

تقدم السيارة محلياً بفئتين من التجهيزات باسعار تبدا من مليون و 190 ألف جنيه، تصل لـ مليون و 290 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزاً.