كيا PV5 الميني فان الكهربائية الفاخرة.. نظرة عن قرب

برلين - (د ب أ):

تعتزم شركة كيا اقتحام فئة السيارات التجارية الخفيفة بقوة من خلال طرح سيارتها الميني فان PV5 الكهربائية لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن Transporter وفورد Transit ومرسيدس Sprinter وفيات Ducato ورينو Traffic.

تصميم أنيق

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة PV5 الكهربائية الجديدة تمتاز بتصميم أنيق وبيئة عمل مريحة تلبي متطلبات القيادة لمسافات طويلة وساعات عمل طويلة لهذه الفئة من السيارات، مشيرة إلى أن المقاعد تمتاز بأنها مريحة وتسهل عملية الركوب والنزول من السيارة بفضل التصميم المُسطح.

وتوفر السيارة PV5 الكهربائية الجديدة رؤية ممتازة من جميع الجوانب بفضل النوافذ الجانبية الممتدة حتى مستوى الورك تقريبا. ونظرا لأن مقعد السائق يتم استعماله كمساحة عمل لفترة طويلة، وتتحول المقصورة إلى مكتب أو حتى حيز معيشة، فإن أرضية السيارة يتوفر بها مختلف مساحات التخزين لاصطحاب كل الأغراض، التي يحتاجها المرء على الطريق.

وتأتي السيارة PV5 الكهربائية الجديدة بطول 70ر4 متر، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى ثلاثة أمتار، وتأتي بتصميم صندوقي مع أبواب انزلاقية كبيرة، في حين يبلغ وزن الحمولة 790 كجم أو حجم يصل إلى 4ر4 متر مكعب.

وتعتبر السيارة PV5 من الموديلات الأولى، التي تعتمد على منصة تقنية تم تطويرها للموديلات الكهربائية خصيصا، مما يوفر مزايا التكامل الفعال للبطارية، وتوفر سعة حمولة عالية وتتمتع بأرضية مسطحة، علاوة على توافر مجموعة واسعة من التجهيزات الفاخرة.

ومن ضمن الأمثلة على هذه التجهيزات المقاعد الخلفية المدفأة، والتي غالبا ما تتوافر بتكلفة إضافية، ولكنها تدخل ضمن التجهيزات القياسية، بالإضافة إلى نظام التحكم في مسافة الأمان المتوائم وكاميرا إلى جانب مرايا الرؤية الخلفية.

وتقوم هذه الكاميرا بعرض صورة حركة المرور خلف السيارة على لوحة العدادات عند تفعيل إشارات تغيير الاتجاه، وتشتمل السيارة الكهربائية الجديدة على شاشة لمسية كبيرة مع برمجيات جديدة مفتوحة لتطبيقات الشركات الأخرى.

وتوفر الشركة الكورية الجنوبية لعملائها فرصة الحصول على سيارة ميني فان بزجاج كبير وباب مؤخرة تقليدي ومقاعد تسع سبعة أشخاص، وتعتمد كيا هنا على بطارية السيارة كوحدة باور بانك وتوفر طاقة كهربائية للاستخدامات الخارجية، كما يمكن استعمال أدوات التخييم بسهولة مثل استخدام الأجهزة والأدوات.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، يعتمد الموديل الأساسي على سواعد محرك أمامي بقوة 89 كيلووات/122 حصان وبطارية سعة 5ر51 كيلووات ساعة، بينما يصل مدى السير في أفضل الأحوال إلى 297 كلم.

كما تتوفر السيارة بمحرك بقوة 120 كيلووات/163 حصان مع بطارية بسعة 2ر71 كيلووات ساعة مع مدى سير يبلغ 416 كلم، ومن المقرر طرح موديل آخر ببطارية بسعة 3ر43 كيلووات ساعة لخفض السعر.

وبغض النظر عن موديل السيارة ونوع البطارية فإن السرعة القصوى لا تتجاوز 135 كلم/س، وإلا فقد تحتاج السيارة إلى إعادة الشحن كثيرا بسبب معامل السحب العالي، وسيكون الفرق ملحوظا مقارنة بالسيارة الركوب EV6، فبينما يمكن شحن السيارة بقدرة 22 كيلووات بواسطة التيار المتردد عن طريق الشاحن الحائطي، أو بقدرة 258 كيلووات بواسطة التيار المستمر في محطات الشحن السريع، فإن السيارة PV5 محدودة بقدرة 11 كيلووات بواسطة التيار المتردد و150 كيلووات بواسطة التيار المستمر.

ولكن نظرا لأن السيارات الميني فان يتم استعمالها في الغالب في المناطق الحضرية، فإن السرعة المعتدلة لن تمثل مشكلة، علاوة على أن مدى السير سيكون كافيا لمعظم المستخدمين ليوم عمل أو أكثر، وبدلا من ذلك يمكن للمرء الاستمتاع بالهدوء المريح، الذي لا يشبه على الإطلاق ضجيج الكثير من محركات الديزل، كما أن التسارع التلقائي يمنح السيارة PV5 سرعة فائقة عند التوقف في إشارات المرور، مما يرسم البسمة على وجه السائق.