قبل أيام، كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد مزاد علني كبير لبيع "لوطات" سيارات ركوب من مصادر ومهمل ومتروك جمارك مرفأ بورسعيد البحري.

ووفقًا للمعلن فإن جلسة المزاد ستقام ظهر يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر الجاري، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي موديلات من 2001 وحتى 2020، ماركات (هيونداي توسان- كيا K3- شيفرولية تراكس - هيونداي i10 - كيا Koup).

كما يضم المزاد أيضًا سيارات (كيا سول - شيفرولية كروز - هيونداي أفانتي سانج يونج تيفولي - دايو لاستي - كيا سبورتاج - هيونداي i30 - كيا KX5 - كيا فورتي، فولكس فاجن جولف "لا ترخص").

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

